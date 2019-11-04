Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 8,55 oranında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2 oldu. Böylece yıllık TÜFE yüzde 8,55 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,00 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59 artış yaşandı.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 14,24, eğitim yüzde 14,20, lokanta ve oteller yüzde 13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,66 artış gerçekleşti.