Yeni kredi paketi: İstihdam bahane, teşvik şahane

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki dalgalanmalara karşı yeni 'önlem paketi' olarak üç kamu bankası aracılığıyla istihdam odaklı kredi paketi sağlanacağını duyurdu.

"Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları aracılığıyla istihdam yoğun sektörlerde özellikle iki yıla varan anapara ödemesiz, beş yıla kadar vade içinde, düşük maliyetli, uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasını sağlayacaklarını belirtti. Albayrak, böylece dört yeni ürünün de hayata geçirileceğini söylemek şöyle konuştu:

"Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibariyle rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor."