TKP: Kölelik koşullarını yıkmak işçi sınıfımızın ellerinde

TKP’nin Sesi’nde bugün, kapitalizmin doğasında olan işsizliğin asıl sebepleri mercek altına alınırken, patronların sömürü oranlarını artırmak için başvurduğu yöntemler afişe ediliyor.

Ekonomik krize dair emekçilerle adeta dalga geçen açıklamalara bir yenisi daha eklendi. AKP Konya milletvekiline göre işsizliğin asıl sebebi, insanların çalışacak iş olduğu halde iş beğenmemesi.

TKP’nin Sesi’nde bugün, işsizliğin gerçek nedenleri ortaya konulurken, patronların sömürü oranlarını artırmak için başvurduğu yöntemler afişe ediliyor.

İşsizliğin ve sömürücü düzenin kader olmadığının belirtildiği programda, TKP'nin işsizliğin yasaklanacağı bir düzeni savunduğu, halkı piyasa düzenine karşı mücadeleye ve örgütlenmeye çağırdığı belirtiliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:



Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/4LDbKVz4PMnOaY1cOOexqX

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-31-ekim-2019-persembe