Patron sendikası kriz bahanesiyle 'kölelik' talep etti

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol işsizlikle mücadele için esnek çalışma modeli uygulanması gerektiğini iddia ederek, mevcut uygulamada 2 ay olan deneme süresinin 12 aya kadar çıkarılabilmesini, fazla çalışma yasaklarının kaldırılmasını, işçi onayı aranmadan çalışılmayan cumartesi günlerinde telafi çalışması yaptırılabilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işsizlikle mücadele için esnek çalışma modellerinin yaygın uygulanmasının şart olduğunu öne sürdü.

Akkol, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasındaki, "İş gücü piyasasının deneme süresi ile denkleştirme süresinin, kısmi süreli çalışma konularında taraflar arasındaki mutabakatla esnekleştirilmesinin öngörüldüğü" yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

TİSK Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, esnek çalışma hükümlerine işlerlik kazandırılmasının uzun süredir talepleri arasında yer aldığına dikkati çeken Akkol, esnek çalışmanın henüz geleneksel çalışma modellerinin yerini almadığını söyledi.

'İŞSİZLİKLE MÜCADELE İÇİN ESNEK ÇALIŞMA ŞART'

Akkol şunları söyledi:

"Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizlikle etkin ve sürdürülebilir mücadele için esnek çalışma modellerinin yaygın uygulanması şart. Bu sağlanırsa Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) 3 yılda 3,2 milyon kişiye istihdam ve işsizliğin 2022'de yüzde 9,8'e düşürülmesi hedeflerine ulaşılması kolaylaşır. İşletmelerin iç ve dış piyasalardaki değişen üretim koşullarına ve rekabet şartlarına hızla uyum sağlayabilmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele, kadın, genç ve engellilerin istihdam seçeneklerinin geliştirilmesi ve işe ilk girişin kolaylaştırılması bakımından güvenceli esneklik yöntemlerinden en iyi şekilde yararlanılmalıdır."

'DENEME SÜRESİ 12 AY OLARAK DÜZENLENEBİLMELİ'

AB ve OECD Ülkelerinde İstihdam Esneklik Endeksi 2019 Raporu'nda Türkiye'nin 41 ülke arasında 36'ncı sırada yer aldığını söyleyen Akkol, İş Kanunu'ndaki mevcut sınırlar nedeniyle esnek çalışma modellerinin işletmelere ve istihdama istenilen katkıyı sağlayamadığını iddia ederek, mevcut uygulamada 2 ay olan deneme süresinin bireysel iş sözleşmeleriyle 6 ay, toplu iş sözleşmeleriyle en az 12 ay olarak düzenlenebilmelisi gerektiğini söyledi.

Akkol, "Belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasında objektif koşul aranmamalı ve üst üste yenilenebilmesine imkan tanınmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmesinin ilk defa ve/veya kümülatif süresi 24 ayı geçmemek üzere yapılması ve bu süre içinde yinelenmesi halinde objektif kriterlerin aranmamasına imkan tanınmalıdır. Mevcut uygulamada 2 ay olan deneme süresi bireysel iş sözleşmeleriyle 6 ay, toplu iş sözleşmeleriyle en az 12 ay olarak düzenlenebilmeli. 2 ay olan denkleştirme süresi üretimin yoğun olduğu sektörlerde ihtiyacı karşılayamayacak seviyededir. Üretimin sürdürebilirliğinin sağlanması adına geliştirilen bu esnek çalışma modelinde denkleştirme süresi en az 4 aya uzatılmalı ve işçinin onayı koşulu kaldırılmalıdır. Toplu iş sözleşmeleriyle en az 6 ay olarak kararlaştırılabilmesinin önü açılmalıdır" diye konuştu.

'YÖNETMELİKTEKİ FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YASAKLARI KALDIRILSIN'

Yönetmelikle fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırılmasının engellendiğini de söyleyen Akkol, "Kanuna aykırı olarak yönetmelikle düzenlenen, kısmi süreli çalışmalarda fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma yasakları kaldırılmalıdır. Çağrı üzerine çalışmada, asgari 20 saatlik çalışma süresi gibi uygulamayı zorlaştıran kriterler hafifletilmelidir. Kısa çalışma ödeneği için belirlenen 3 aylık süre yetersizdir. Kısa çalışma ödeneği süresi en az 6 aya çıkarılmalıdır" dedi.

'CUMARTESİ GÜNLERİ TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLMELİ'

Türkiye'de özel istihdam büroları aracılığıyla kurulan ödünç iş ilişkisi uygulamasındaki süre ve konu sınırlamalarının kaldırılmasının yararlı olacağını da öne süren Akkol, birçok işverenin 2 ay olan telafi çalışma süresinin kısalığından yakındığını söyleyerek, "Telafi çalışma süresi 6 aya çıkarılmalı, işçi onayı aranmamalı, çalışılmayan cumartesi günlerinde telafi çalışması yaptırılabilmelidir" diye konuştu.