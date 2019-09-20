TKP'nin Sesi: Kapitalizm işsizlik üretir

Türkiye Komünist Partisi bugün yayımladığı sesli bültende Erdoğan'ın “Herkes üniversiteyi bitirdiği zaman iş bulacak diye bir şey yok" sözlerini hedef aldı. Genç nüfus işsizliğinin konu edildiği bültende, işsizlik sayılarla değerlendirilirken partinin bu konudaki çözümü anlatıldı: İş arayan milyonlarca insan için tek çıkış yolu sosyalizm.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 20 Eylül 2019 11:56

Ülkemizdeki genç nüfusun dörtte biri işsiz ve işsizlerin %20’den fazlası üniversite mezunu. Bununla birlikte pek çok yurttaşımız edindikleri mesleklere uygun işlerde çalışmıyorlar. TKP’nin Sesi’nde bugün, işsizlik sorunu Erdoğan'ın “Herkes üniversiteyi bitirdiği zaman iş bulacak diye bir şey yok” sözleri vesilesiyle konu edilirken, akıl dışı bir piyasa düzeninde iş arayan, olağanüstü bir emek sömürüsü altında çalışan milyonlarca insanımızın işsizliğin kaynağında duran düzene mahkûm olmadığı anlatılıyor.

#KapitalizmİşsizlikÜretir

 

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https://open.spotify.com/episode/4xIdmFqZvznRDdweycQREc?si=I8R-dLycTX-kc...

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