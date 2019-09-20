TKP'nin Sesi: Kapitalizm işsizlik üretir

Ülkemizdeki genç nüfusun dörtte biri işsiz ve işsizlerin %20’den fazlası üniversite mezunu. Bununla birlikte pek çok yurttaşımız edindikleri mesleklere uygun işlerde çalışmıyorlar. TKP’nin Sesi’nde bugün, işsizlik sorunu Erdoğan'ın “Herkes üniversiteyi bitirdiği zaman iş bulacak diye bir şey yok” sözleri vesilesiyle konu edilirken, akıl dışı bir piyasa düzeninde iş arayan, olağanüstü bir emek sömürüsü altında çalışan milyonlarca insanımızın işsizliğin kaynağında duran düzene mahkûm olmadığı anlatılıyor.
#KapitalizmİşsizlikÜretir
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