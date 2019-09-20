TKP'nin Sesi: Kapitalizm işsizlik üretir

Türkiye Komünist Partisi bugün yayımladığı sesli bültende Erdoğan'ın “Herkes üniversiteyi bitirdiği zaman iş bulacak diye bir şey yok" sözlerini hedef aldı. Genç nüfus işsizliğinin konu edildiği bültende, işsizlik sayılarla değerlendirilirken partinin bu konudaki çözümü anlatıldı: İş arayan milyonlarca insan için tek çıkış yolu sosyalizm.

soL - Haber Merkezi