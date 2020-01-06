'İnanca uygun giyinilmesi' için yazı göndermişti: İstanbul İl Sağlık Müdürü hakkında suç duyurusu

Genel Sağlık İş Sendikası, personelin giyeceği kıyafetlerin 'edep, adap ve inanca göre uyarlanması'nı isteyen ve kurumlara yazı gönderen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Genel Sağlık İş Sendikası, personelin giyeceği kıyafetlerin “edep, adap ve inanca göre uyarlanması”nı isteyen ve kurumlara yazı gönderen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sendikanın Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “İnanç temelli yöneticilik olmaz, olamaz. Anayasal bir ilke olan laik, demokratik hukuk devletinde bu söylemlere yer yoktur” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu imzasıyla 31 Aralık 2019 tarihinde sağlık kurumlarına gönderilen “Sağlık Personellerinin Kıyafetleri Hakkında” başlıklı yazıda, “Kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması ve 2020 yılı başına kadar tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni) kıyafet standartlarına uyması ilgi sayılı yazımız bildirilmiş olup, belirtilen süre 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır” denilmişti.



Söz konusu yazının ardından İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, kurum içindeki tüm birimlere gönderilen yazı ile kamu kurumlarındaki gelinen noktayı gösterdiğini söyledi. Bacaksız “Çağdaşlığın, bilimin ve bilginin en büyük güç olduğu günümüzde bir sağlık müdürü binlerce çalışanına gönderdiği yazı ile onların kıyafetlerinde edepli ve adaplı olmaları ve kıyafetlerinin de inançlarına uygun olması gerektiğini dayatmaktadır. Kemal Memişoğlu yayınladığı yazı ile sağlık personelini edepli, adaplı ve inançlı olanlar ve olmayanlar olarak ayırmış, kendince olmayanları kıyafetleri ile edepli adaplı olmaya ve inanca uygun davranmaya zorlamıştır” dedi.

“Anlaşıldığı kadarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürü kıyafet konusunda hukuki düzenlemelerden bihaberdir” diyen Bacaksız, Memişoğlu’na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1982’de yürürlüğe giren Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerini anımsattı. Bacaksız “Görevi mevzuata uygun davranmak olan İl Sağlık Müdürüne 657 sayılı yasanın 10. Maddesindeki ‘Amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır’ düzenlemesini de hatırlatıyoruz” diye konuştu.

‘DÜN İSTİSMARCILARINA, AHLAK ZABITALARINA DUR DİYECEĞİZ’

Bacaksız, özetle şunları kaydetti:

“Yapılması gereken mevzuat hükümlerini uygulamak ve çağdaş kıyafetler içinde, şiddetten uzak, insanca yaşam seviyesinde ücret alan, uygun çalışma koşullarında, uygun çalışma saatlerinde hizmet veren, iş barışı içinde çalışan huzurlu sağlık çalışanına sahip olabilmek için ne yapılması gerektiğini düşünmek ve uygulamaktır. Sağlık müdürü edep, adap ve inanç standardı ile uğraşacağına bu koşulların sağlanmasına çalışmalıdır. Hiçbir sağlık çalışanının edep ve adaplı olmayı müdürden öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Edepli ve adaplı olması gereken birisi varsa o da bu yazıya imza atan Kemal Memişoğlu’nun kendisidir. Kurumun saygınlığı edep ve adapla uğraşarak sağlanmaz.

Kurumun saygınlığı çağdaş bilimi takip etmekle, dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmakla bunun içinde sağlık emekçilerinin sesine kulak vermekle sağlanır. Bu tür ayrıştırıcı, ötekileştirici söylemlerin kimseye faydası yoktur. İnanç temelli yöneticilik olmaz, olamaz. Anayasal bir ilke olan laik, demokratik hukuk devletinde bu söylemlere yer yoktur. Toplumu ayrıştıran böyle beyanların sağlık emekçilerini huzursuz ve mutsuz etmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Genel Sağlık-İş olarak Cumhuriyetin temel ve vazgeçilmez değerlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Hukuk ve çağdaşlıktan başka bir yol yoktur. Din istismarcılarına, ahlak zabıtalarına dur demeye devam edeceğiz.”

