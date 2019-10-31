İBB'den sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentte beklenen sağanak ve fırtınaya ilişkin uyarı mesajı yayımladı. Mesajda İBB ekiplerinin oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da saat 16.00’dan sonra kuvvetli sağanak, şimşek, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

İBB ekiplerinin oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldığı belirtilen açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, bugün İstanbul’da beklenen sağanak yağış, öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy, Eyüp ilçelerinde kendisini gösterdi. Şu sıralar Sarıyer, Beykoz ve Boğaz çevresinde görülen şiddetli yağmur ve rüzgarın, akşamdan itibaren şehir genelinde etkili olması bekleniyor. Gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/s) ile birlikte yağışın kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Ekiplerin yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, şimşek, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği belirtildi.

İBB açıklamasında "Yağışın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesileceği tahmin ediliyor" denildi.