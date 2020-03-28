Berlin Kottbusser Tor’da göçmenlerle dayanışma eylemi

Anti-faşist hareketler Berlin Kottbusser Tor meydanında göçmenler için dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

Anti-faşist hareketlerin Türkiye-Yunanistan sınırında kalan göçmenler için dayanışma çağrısında bulunduğu eylemde, “Kapımız göçmenlere açıktır” sloganları atıldı. Yeni koronavirüs salgınına karşı Almanya’da 2’den fazla kişiyle bir araya gelinen sosyal etkinliklerin tümünün yasaklandığı bu günlerde yapılan eylem, Kottbusser Tor sakinlerinin de ilgisini çekti.

Kottbusser Tor köprüsünün üzerine ‘Asıl virüs kapitalizmdir, polis devletine karşı dayanışma devleti’ yazılı pankart asan eylemcilerin yeni koronavirüs salgınına karşı maske takmaları ve bütün meydana dağılarak aralarında birkaç metrelik boşluklar bırakmaları da ayrıca dikkat çekti. Eyleme güvenlik güçleri müdahale etti.