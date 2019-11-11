Batıkent semt evi açıldı

TKP’nin ‘Emekçilere!’ başlıklı konferansında açmayı kararlaştırdığı semt evlerine Ankara’da bir yenisi eklendi. Ankara'nın 6. semt evi Batıkent'te açıldı.

Türkiye Komünist Partisi Ankara Batıkent'te yeni bir semt evinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan TKP Ankara il başkanı Devrim Koçak Batıkent'te uzun yıllardır patronlara ve gericiliğe karşı verilen mücadeleden bahsetti ve Ankara'daki altıncı semt eviyle mücadelenin yeni bir mekan ve ivme kazanacağını söyledi.

Açılış NHKM Ankara müzik topluluğunun dinletisiyle devam etti. Semt evi önümüzdeki günlerde etkinlik ve atölye çalışmalarını duyuracak. Etkinlikler her gün saat 13.00-19.00 saatleri arasında Kentkoop mahalesi 1864.sokak No:13/13 (Anıt Çarşısı) adresinde sürdürülecek.