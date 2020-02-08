AKP’li vekil diğer vekillere boksu önerdi

AKP Bursa Milletvekili Atilla Ödünç Meclis Genel Kurullarında gergin anların yaşandığını söyleyerek milletvekillerini boks öğrenmeye çağırdı.

Haftanın iki günü boks yaptığını söyleyen AKP Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, ‘stres atmak isteyen ve TBMM Genel Kurulunda kargaşaya sebebiyet vermek istemeyen’ milletvekillerine boks yapma tavsiyesinde bulundu.

AA’ya konuşan AKP’li TBMM Genel Kurulunda zaman zaman “Boksla uğraşmak, TBMM Genel Kurulunda daha sakin davranmamı sağlıyor. Meclis Genel Kurulunda zaman zaman sinirler geriliyor ve istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Tüm milletvekili arkadaşlarıma diyorum ki Genel Kurulda bir kargaşaya sebebiyet vermemek için gelsinler dostane bir şekilde boks sporu yapsınlar. İktidarı ve muhalefetiyle tüm milletvekili arkadaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığımızın açtığı spor salonlarına davet ediyorum." dedi.

‘ODAM TERAPİ MERKEZİ GİBİ’

Atilla Ödünç, boks başta olmak üzere, futbol, tenis, okçuluk ve yüzme gibi sporları hayatından eksik etmediğini bu nedenle de ilgilendiği spor dallarına ait malzemeleri Meclis'teki odasında da bulundurduğunu belirtti.

Kendisini ziyaret eden insanları spora teşvik etmek için spor malzemelerini sergilediğini vurgulayan Ödünç, "TBMM, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin en önemli simgelerinden biri. İnsanlar buraya gelirken en ciddi kıyafetleriyle geliyor. Ziyaretime gelen vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin kendilerini rahat hissetmelerini istiyorum. Bu nedenle odamda sadece spor malzemelerine değil, kanarya ve muhabbet kuşu ile akvaryum ve saksı çiçeklerine de yer ayırdım. Buradaki algıyı soft hale getirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Odasının bir terapi merkezi gibi olduğunu ifade eden Ödünç, "Biz 83 milyon insanın vekili durumundayız. Vatandaşımız buraya kadar geliyorsa bir derdi ve sıkıntısı olduğu içindir. Gelen vatandaşlarımız sorununu anlatırken rahat da etsin. Kahvesini içerken kanarya ve muhabbet kuşunun sesleriyle birlikte sohbetimiz yapıyoruz." dedi.

Ödünç, kendisini ziyaret eden milletvekili arkadaşları ve vatandaşların odasındaki manzarayı gördüklerinde aralarında keyifli diyaloglar geçtiğini, amacının herkesi spora özendirmek olduğunu da sözlerine ekledi.