23 barodan ortak açıklama

Avukatlara yönelik baskılar nedeniyle 23 baro ortak bir açıklama yayımladı. Barolardan yapılan açıklamada 'Devlet; yargı üzerinden sopa göstermekten vazgeçmeli, kanuna ve hukuka aykırı olarak tutulan meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır' denildi.

Avukatlara yönelik baskılar nedeniyle 23 baro ortak bir açıklama yayımladı. Barolardan yapılan açıklamada "Devlet, savunma hakkının etkin şekilde kullanılması için mesleki faaliyetlerini sürdüren avukatlara, uslu çocuklar yaratmak için dizayn etmek adına yargı üzerinden sopa göstermekten vazgeçmeli, kanuna ve hukuka aykırı olarak tutulan meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır." denildi.

"Savunmaya Dokunma" başlığı taşıyan ve hükümete seslenilen metnin altında Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Antep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Tunceli, Urfa, Van ve Yalova baro başkanlıklarının imzaları yer aldı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tehlikedeki Avukatlar Günü’nün, son 10 yılda 2 defa Türkiye’deki avukatlara ithaf edilmesinin tesadüf olmadığı, son dönemde yaşanan gelişmelerle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yaşananlar göstermektedir ki; mesleğimiz ve meslektaşlarımız, yine organize bir saldırı altındadır.

Baktıkları dosyalar ve müvekkilleri üstünden kategorize edilerek, avukatlar hakkında işlem yapılmaktadır.

* Gaziantep’te haklarında kesinleşen mahkeme kararı olmayan 11 meslektaşımız dosyalara bakmaktan yasaklanmıştır.

* Yine Gaziantep’te 1 meslektaşımız, baktığı dosyalar ve müvekkilleri sebebiyle göz altına alınarak tutuklamaya sevk edilmiş ve adli kontrolle serbest bırakılmıştır.

* Son olarak İzmir Barosu’na kayıtlı bir meslektaşımız, tamamen avukatlık faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, kanuna aykırı hakimlik kararı ile evi, arabası, bürosu aranmış ve sorguya sevk edilerek tutuklanmıştır.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Sazak, müvekkilleri için savunma yapan avukatlara 'it sürüsü' diyebilecek cesaret ve cüreti kendisinde bulabilmiştir. Savunma hakkından bihaber birinin, TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yapmasındaki ironi bir yana bu söylemin siyasi iktidarın avukatlara bakışını yansıttığının da farkındayız.

Avukatları, müvekkilleri ve dosyaları üzerinden kriminalize eden bu anlayışa karşı açıkça ifade ediyoruz ki; avukatlar, ne müvekkilleri ile ne de müvekkillerinin işledikleri iddia edilen suçlarla ilişkilendirilebilir. Hiçbir avukat, mesleğini yaptığı gerekçesi ile yaptırıma tabi tutulamaz.

Avukatları teslim almayı, vazgeçirmeyi ve susturmayı asla ve asla başaramayacaksınız."