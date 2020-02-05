John Obi Mikel ırkçı mesajlara tepki gösterdi, gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, kendisine sosyal medya üzerinden atılan ırkçı mesajlara tepki gösterirken, gözyaşlarını tutamadı.

Trabzonspor’un Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Trabzonsporlu oyuncu John Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası çok sayıda ırkçı mesaj aldığını söyledi.

Mikel, “Ben ve ailem çok sayıda ırkçı mesaj aldık. Irkçılık yapan insanların hiçbir alanda yer almaması lazım. Bütün takım taraftarlarından destek mesajları da aldım. Yalnız olmadığımı gördüm. Çocuklarıma ırkçılık yapılması kabul edilemez. Çok sinirliyim” derken gözyaşlarını tutamadı.

Mikel ayrıca Emre Belözoğlu'nun kendisine ırkçı ifadeler kullanmadığını belirterek, “O anın sıcaklığıyla aramızda ufak bir tartışma oldu. Maçlarda yaşanan normal bir durum. Maç sonrasında herhangi bir tartışma olmadı” dedi.