VİDEO | CNN Türk iktidarı eleştiren savaş pilotunu yayından aldı

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken AKP'nin 'projelerini' eleştiren pilot yayından alındı.

CNN Türk'ün Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakla ilgili yaptığı yayına emekli savaş pilotu Bahadır Altan telefon bağlantısıyla katıldı.

Altan kazaya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Ülke olarak bir duralım. Biz hâlâ 3. havalimanındayız, hâlâ kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Ülke deprem bekliyor İstanbul'u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım" derken, sunucu Altan'ın konuşmasını durdurdu ve yayından aldı.