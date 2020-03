Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç için çağrı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), MİT çalışanının kimliğini açıklamakla suçlanan Odatv Haber Müdür Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç’ın tutuklanmasını kınadığını açıkladı.

IPI Savunu ve Programlar Avrupa Birimi Yöneticisi Oliver Money-Kyrle, “Türkiye yetkililerini tüm suçlamaları derhal düşürmeye çağırıyoruz” dedi ve ekledi: “Gazeteciler, kamuyla paylaşılan bilgi ve içerikleri kullandıkları için yargılanamazlar.”

IPI'nın konuyla ilgili bildirisinde Terkoğlu ve Kılınç'ın “Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı” başlıklı haber nedeniyle suçlandığı ve habere mahkeme tarafından erişim engeli getirildiğini belirtildi.

Terkoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı Barış Pehlivan'ın sosyal medyada yaptığı bir açıklamada MİT çalışanın isminin bir hafta önce mecliste açıklandığını ve pek çok medya kurumunda isminin kullanılmasına rağmen, bahsi geçen haberde ismini kodlayarak kullandıklarını belirttiği ifade edilen bildiride, Şubat 2016’da Anayasa Mahkemesi'nin aynı suçlamadan ceza alan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ihlal kararı vererek, daha önceden açıklanan ve alenileşen bilgi ve görsellerin suç teşkil etmeyeceğine hükmettiği hatırlatıldı.

Bildiride Terkoğlu'nun Şubat 2011’de 14 sanıklı Odatv davası kapsamında tutuklandığı ve 19 ay cezaevinde tutulduğu da belirtilerek "Davadaki tüm sanıklar, Türk hükümetini devirme teşebbüsüyle suçlanan Ergenekon örgütüne üyelikle suçlanıyordu. Altı yıl süren davanın sonucunda, Ahmet Şık ve Nedim Şener’in de aralarında bulunduğu 14 sanığın hepsi beraat etti" denildi.

#Turkey: @odatv news manager @baristerkoglu detained at home in early morning over an article on an alleged National Intelligence official who died in #Libya for revealing his id.

IPI calls for his release without delay. https://t.co/YggI6MEhDw #FreeTurkeyJournalists pic.twitter.com/3Kay6n4j2v

— IPI (@globalfreemedia) March 4, 2020