CHP'li vekil Mansur Kılınç Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ı ziyaret etti

CHP'li milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde görüştüğü Barış Terkoğlu ile tam iki ay sonra bu sefer Silivri Cezaevi’nde görüştü. Görüşmede Terkoğlu, önemli mesajlar verdi.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç ile görüştü.

Dün yapılan (9 Mart Pazartesi) ve yaklaşık bir saat süren açık görüşte önce Barış Terkoğlu ile görüşen Kılınç, “Barış Terkoğlu’nun morali çok iyi. Üç kişilik bir koğuşta yalnız başına kalıyor. Spor yapabiliyor. Henüz gazete ve televizyonları takip edemiyor. Ama kitapları var. Kitap okuyor” dedi.

Görüşmede, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Odatv’ye yaptığı ziyaretin de gündeme geldiğini belirten Kılınç, “9 Ocak günü Odatv bürosunda Barış ile görüşmüştük. Bu görüşmeden tam iki ay sonra bu sefer 9 Mart günü Silivri cezaevinde görüştük. Bu durumu da esprili bir şekilde konuşmuş olduk. Gazeteciliği ve yazarlığı buradan devam ettirecek. Farklı toplumsal ve siyasal kesimlerden gelen desteklerden dolayı mutlu olmuş. Barış’ın morali çok yüksek” şeklinde konuştu.

Kılınç görüşmeyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barış Terkoğlu bu tutuklamayı, yaptıkları haberin bir sonucu olarak görmüyor. Biz, bir şeyi ifşa etme çabasında içinde olmadık. Şehidimizin mezarlık fotoğrafları dışındaki fotoğrafların zaten daha önce yayınlandığını hatırlattı. Doğrudan Odatv’yi hedefleyen bir operasyon olduğunu, bu nedenle gözaltına alınacağını ve tutuklanacağını önceden sezdiğini anlattı."

Barış Terkoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine selamlarını ilettiğini kaydeden Yüksel Mansur Kılınç, Terkoğlu’nun dostlarına iletmesini istediği mesajı da açıkladı.

Terkoğlu’nun mesajı şöyle:

“Sevgili Dostlar;

Bu bir hürriyet mücadelesi.

Özgürlük için verilen çaba, önüne çıkan duvarları tarihin her döneminde olduğu gibi aşacak.

O gün görüşmek üzere…“

HÜLYA KILINÇ GİZLİ BİR BİLGİYİ İFŞA ETTİĞİNİ DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Mansur Kılınç, Barış Terkoğlu’ndan sonra cezaevinde bulunan Hülya Kılınç ile görüştü. Soyadı benzerliği nedeniyle akraba olup olmadıkları sorusuyla karşılaştığını ifade eden Yüksel Mansur Kılınç, “Hülya Kılınç'ın 17 yaşında oğlu var. En çok onun için üzülmüş. Oğlu ve ailesiyle 8 Mart nedeniyle açık görüş yapabilmiş. Onları iyi görünce morali daha da yükselmiş” dedi.

Hülya Kılınç’ın, “Hem muhtar, hem kaymakam şehidimiz var diye bilgilendirme yaptılar. Protokolü cenazeye davet ettiler” dediğini anlatan Yüksel Mansur Kılınç, Hülya Kılınç’ın da herhangi bir gizli bilgiyi ifşa ettiğin düşünmediğini anlattı.

Yüksel Mansur Kılınç, “hem meslektaşları, hem İstanbul Milletvekili olarak hem de bugün onların yaşadıklarını 30 yıl önce yaşamış bir arkadaşları olarak hep yanlarında olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.