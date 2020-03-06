Barış Pehlivan da tutuklandı!

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusu saat 19.14 itibariyle bitti. Hakimlik Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki ifadesi sonra erdi. Hakimlik Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.

MURAT AĞIREL'İN DE TUTUKLULUĞU İSTENDİ

İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade veren Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam Gazetesi yöneticilerinden Ferhat Çelik ve Aydın Keser de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasının ardından Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında da tutuklama talep edilmişti.

TERKOĞLU VE KILINÇ TUTUKLANMIŞTI

Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubunun Manisa'daki cenazesine dair haberler gerekçe gösterilerek Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç "MİT'in istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlamasıyla dün tutuklanmıştı.