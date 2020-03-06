Başsavcılık iddiası: 'MİT şehidinin deşifresi organize bir eylem'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubunun fotoğrafıyla cenaze görüntülerinin açık kaynaktan temin edilemeyeceğini savunarak olayın 'organize eylem' olduğunu iddia etti.

Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubunun kimliği ve ailesinin açıklanmasıyla ilgili soruşturmada İstanbul Başsavcılığı'nın “organize eylem” iddiasında bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, MİT mensubunun resmi giyimli fotoğrafının kurumsal ve resmi bir platformdan "ele geçirildiği", cenaze görüntülerinin ise "uzak bir mesafeden gizli olarak çekildiği" öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "cenaze törenini uzak bir mesafeden gizlice görüntüleyen kişi ya da kişilerin" tespit edilmesi için çalışma başlattı. Habere göre Başsavcılık, MİT mensubunun fotoğrafının herhangi bir açık kaynaktan temin edilmesinin mümkün olmadığını, kurumsal ve resmi bir platformdan ele geçirildiğini savundu. Cenaze töreninin "gizlice görüntülenmesi ve bu yolla kimliğinin, ailesinin deşifre edilmesinin bir plan dahilinde, organize eylem olduğu" iddia edildi.

Görüntü kalitesi incelemesi yapan Başsavcılığa göre fotoğraf kopyalanmış değil.

MİT mensubunun cenazesi ile ilgili haber nedeniyle Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklanmış, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrılmıştı. Pehlivan savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.