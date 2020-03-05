Terkoğlu'yla birlikte tutuklanan gazeteci Hülya Kılınç'ın ifadesi

Gazeteci ve Odatv Manisa Muhabiri Hülya Kılınç Libya'da hayatını kaybeden bir MİT görevlisine ilişkin haber dolayısıyla Barış Terkoğlu'yla birlikte tutuklandı. Kılınç savunmasında görüntüleri kendisinin çekmediğini, sosyal medyada bulduğunu ve cenazeye vatandaşlarında katıldığı için aktarılmasında bir sakınca görmediğini söyledi.

Gazeteci ve Odatv Manisa Muhabiri Hülya Kılınç Libya'da hayatını kaybeden bir MİT görevlisine ilişkin haber dolayısıyla tutuklandı. Haberde imzası olan muhabir Hülya Kılınç da ifadesinde, fotoğrafları sosyal medyadan bulduğunu belirterek, şunlar söyledi:

"Bu görüntüleri cenaze töreninde ben çekmedim. Haber şehit haberidir, ancak şehidin MİT mensubu olduğunu sonradan fark ettim. MİT mensubu olan şehidin haberinin yapılmasında gizlilik esasına uyulması ile ilgili olarak, cenazeye vatandaşların ve devlet mensuplarının da katıldığını öğrendiğim için basına aktarılmasında bir sakınca görmedim.

MİT şehidinin ailesinin benimle görüşmek istemediğini ifademde beyan ettim. ‘Açıklama yapmak istemiyoruz' dediler, ben de saygı gösterdim. Ancak bu haberin yayınlanmasında suç teşkil edecek bir husus görmedim.

Olayı şehit kısmından haberleştirmek istedim. Çalıştığım gazetelerde de şehit haberleri yaptık ve bu konulara geniş yer veriyorduk. Sadece mezarlıktaki resmi ben çektim, diğer şehidin doğum ve ölüm yılını gösteren resmi sosyal medyadan buldum."