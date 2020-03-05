TKP: Barış Terkoğlu derhal serbest bırakılmalıdır

TKP’nin Sesi’nde bugün, gazeteci Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına yer verilirken, halkın haber alma hakkının savunulmasının önemine vurgu yapıldı.

Dün gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu sabaha karşı tutuklandı.

Libya'da hayatını kaybeden bir MİT mensubu ile ilgili yayımlanan haberden dolayı tutuklandığı belirtilmiş olsa da AKP iktidarının uzun zamandır hedefi haline gelmiş bir gazeteci Terkoğlu.

TKP’nin Sesi’nde bugün, herhangi bir adaletsizliğin, eşitsizliğin, baskı ya da haksızlığın sorgulanmasının mümkün olmadığı ve medyanın %95’inin kontrol edildiği AKP rejiminde halkın haber alma hakkının savunulmasının önemi vurgulanıyor.

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