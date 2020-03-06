Barış Pehlivan hakkında tutuklama talebi!

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasının ardından Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında da tutuklama talep edildi.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da savcılığa ifadeye çağrılmıştı.

Bu sabah adliyeye giden Pehlivan, Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveci’ye ifade verdi.

Pehlivan Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

İfade öncesi adliye önünde bir açıklama yapan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

Barış Terkoğlu ve biz 19 ay Silivri Cezaevi’nde tutuklu kaldık ve o duvarları aşıp çıktık. Gazeteciliğe devam ettik. Biz 2011 Türkiye’sinde bunu yaşarken, Odatv kapatılmadı.

Ben şu an BTK’nın idari tedbir iddiasıyla geçici olarak kapattığı ve şu an okuruna ulaşamayan Odatv’nin genel yayın yönetmeniyim. Burada Barış’ın da şüpheli olduğu davanın büyük ihtimalle sanığı olacağım. Onun için çağırdılar. Avukatlarımızı aradılar ve ifade vermeye geldim.

Tıpkı Fetullahçılar gibi sabahın 4’ünde o eve polis gitmeyebilirdi. Ne Barış, ne ben, ne Soner ağabey kaçacak insanlar değiliz. Biz bu toprakların insanlarıyız. Biz nasıl bundan 9 yıl önce sırf gazetecilik yaptığımız için içeri girdik, sırf gazetecilik yaptığımız için bedel ödediysek yine gireriz. Yine çıkarız, yine gazetecilik yaparız.

"Biz Aziz Nesin’lerin, Sabahattin Ali’lerin, Rıfat Ilgaz’ların torunlarıyız” diyen Pehlivan, “Nasıl Marko Paşa’dan sonra Malum Paşa açılmışsa, nasıl Hür Malum Paşa açılmışsa, Oda TV’ler kapatılır başka Oda TV’ler de açılır. Bizim bütün derdimiz kamuoyunu bilgilendirmektir. Bütün derdimiz gazeteciliktir. Bütün derdimiz bu toprağın insanlarının mutlu olmasıdır.