Odatv'ye erişim engeli getirildi. Odatv okurları siteye erişmek istediklerinde BTK kararına istinaden 'idari tedbir' uygulandığına ilişkin bir mesajla karşılaşıyor.

Odatv'ye erişim engeli getirildi.

Odatv sitesine girilmek istendiğinde çıkan mesajda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararına istinaden sözkonusu internet sitesi hakkında "idari tedbir" uygulandığı belirtiliyor.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç Libya'da yaşamını yitiren bir MİT görevlisinin cenazesine ilişkin haber gerekçe gösterilere dün tutuklanmıştı. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da yarın savcılığa ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın kararın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek "Karar için 24 saat önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyor yani karar dün alınmış. Süreci takipe edeceğiz, yarın Barış Pehlivan’ın ifadesi için adliyede olacağız" dedi.