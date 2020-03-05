Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın tutuklandığı dosyaya Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da dahil edildi. Pehlivan ifade vermeye çağrıldı.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın tutuklandığı dosyaya Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da dahil edildi. Pehlivan ifade vermeye çağrıldı.

Avukat Hüseyin Ersöz, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da, Barış Terkoğlu’nun tutuklandığı soruşturmaya dahil edildiğini duyurdu.

Odatv'de yayımlanan "Yarın iyi bir gün olsun" başlıklı yazısında Ersöz "Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan arayarak Barış Pehlivan’ı ifadeye çağırdıklarını söylediler. Yarın saat 10.00’da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’nde olacağız" dedi.

Savcılığın bu çağrısının "usule" ve "hukuka uygun olan" olduğunu belirterek sabahın 4’ünde gözaltına alınan Barış Terkoğlu’na neden bu şekilde yapılmadığını da sorguladığını ifade etti.

