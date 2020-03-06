Ağırel ve Yeni Yaşam yöneticileri adli kontrol şartıyla serbest

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazeteci yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında tutuklama talep edilen Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Sorumlu Müdürü Aydın Keser de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubuna ilişkin haberlerle ilgili olduğu öğrenildi.

Sözkonusu haber gerekçe gösterilerek Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun evinden gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından bugün Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklanmıştı.