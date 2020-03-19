Müzeler online olarak açık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici bir süreliğine kapılarını kapatan müzeler, online olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye ve dünyadan pek çok müze, Kovid-19 önlemleri kapsamında ağırlayamadıkları ziyaretçilerine online tur imkanı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html internet adresinden ulaşılabiliyor.

Sanatseverlerin bu siteden sanal gezinti yapabileceği müzeler arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi yer alıyor.

Dolmabahçe ve Topkapı Sarayları'nın da online olarak gezilebileceği platformda, Ankara, Bursa, Sivas, Gaziantep ve Eskişehir gibi şehirlerin önemli mekanları da ziyaret edilebiliyor.

Dünyanın geçtiği uygulamaya, girişi pahalı olan Türkiye'den özel müzeler de katıldı. Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Arkas Sanat Merkezi, Yapı Kredi Sanal Müzesi, Aydın Doğan Vakfı Sanal Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi gibi pek çok özel müzenin eserlerine ve sergilerine de kendi internet sitelerinden online olarak erişilebiliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ BİRÇOK MÜZE ONLİNE OLARAK GEZİLEBİLİYOR

Louvre Müzesi

Fransa'nın başkenti Paris'te Leonardo Da Vinci’nin ünlü Mona Lisa eseriyle dünyanın her yerinden milyonlarca turistin akın ettiği Louvre Müzesi kapalı olduğu için buradan geziliyor.

Rijksmuseum

Amsterdam’ın meşhur fotoğraf noktası "I Amsterdam" yazısının arkasında bulunan Rijksmuseum Hollanda’nın en kapsamlı koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Müzede bulunan Rembrandt, Hals, Vermeer gibi ressamların eserleri ve sanat kütüphanesine buradan ulaşabilirsiniz.

Salvador Dali Müzesi

Amerika’da Dali'nin en fazla eserini barındıran sanat kurumu. Bu müze de sadece Dali eserlerini değil, koleksiyonunun önemli parçaları olan; El Greco, Marchel Duchamp, Antoni Pitxot gibi sanat tarihinin ünlü isimlerinin eserlerini de ziyaretçilerin izlenimine sunmuş.

Online giriş yaptığınızda müzenin sergi alanına ulaşacaksınız. Galeri katına geldiğinizde eserlerin üstüne tıklayarak detaylı bilgilere İngilizce olarak ulaşabilirsiniz.

Pergamon Müzesi

Almanya'nın en büyük müzelerinden biri. Klasik antik çağ koleksiyonu, islami sanatlar müzesi ve yakın doğu koleksiyonundan oldukça önemli eserleri bir araya topluyor.

Müzedeki en önemli eser ise Bergama'dan Berlin'e götürülen ünlü Zeus Sunağı. Babil İştar Kapısı ve elbette Pergamon Altarı dahil olmak üzere birçok antik eseri buradan görebilirsiniz.

Vatikan Müzeleri ve Sistina Şapeli

Vatikan Müzeleri ve Sistina Şapeli sanal turunda, Papalık odaları, Raffaello ve Michelangelo’nun eserleri, Antik Mısır koleksiyonları gibi pek çok eser görülebilir. Dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri burada.

Uffizi Galeri, Floransa

Rönesansın başkenti Floransa'da bulunan ve çok önemli bir koleksiyona ev sahipliği yapan Uffizi Galeri'yi online turla gezebilirsiniz.

1560-1581 yılında Medici ailesi tarafından yaptırılan yapı aslında bir devlet binası olması için inşa ettirilmiş. Zaten İtalyanca’da Uffizi kelimesi de ofisler anlamına geliyor. Ünlü ressam ve mimar Giorgio Vasari tasafından yapının tasarımı oluşturulmuş. Galeri iki katlı olup, U şekline sahip. 1584 senesinde Grandük Francesco de’Medici buraya ek bir yapı olarak ve sonucunda sekizgen platformun ortaya çıktığı devlet arşivi inşa ettirmiş. Dönemin en önemli sanat eserlerine sahip olan Medici ailesi, bu zengin koleksiyonlarını burada saklama kararı almış. Botticelli’nin Venüs’ün Doğuşu ve Michelangelo’nun Tondo Doni’si gibi dünyaca ünlü eserleri sanal müze kapsamında görebilirsiniz.

British Museum, Londra

Antik çağ ve etnografik eserleri içeren müze, Londra’da bulunuyor. Dünyanın en çok gezilen müzelerinden biri olan British Museum, sanal müze kapsamında da gezilebiliyor. Sanal müze dahilinde Britisih Museum’u gezerken göreceğiniz eserlerden bazıları:

Katebet Mumyası

M.Ö 2. yüzyıla tarihlenen ve üzerinde Mısır hiyeroglifleri bulunan Rosetta Taşı

Sphix of Tahargo

Parthenon Heykelleri

M.S. 1150 ve M.S. 1200 yılları arasında Norveç’te tasarlanıldığı düşünülen Lewis Satranç Taşları.

Van Gogh Müzesi

Usta ressamın hayranı olan herkes, 200'den fazla resim, 500 çizim ve daha pek çok şey dahil olmak üzere Vincent Van Gogh'un en büyük sanat koleksiyonu olan bu müzeyi ziyaret ederek çalışmalarını yakından görebilir.

Amsterdam'ın en önemli müzelerinden biri olan Van Gogh Müzesi, bu süreçte online gezebilme imkanı sağlıyor.

OPERA VE FİLARMONİ ORKESTRASI

Dünyaca ünlü opera ve filarmoni orkestraları bir ay boyunca geçmiş etkinliklerini ücretsiz yayınlayacak.

Metropolitan Operası

Berlin Filarmoni

Viyana Filarmoni