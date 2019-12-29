Komünist müzisyen Mikroutsikos aramızdan ayrıldı

Çağdaş Yunan müziğinin en önemli bestecilerinden biri olan komünist müzisyen Thanos Mikroutsikos dün gece aramızdan ayrıldı.

Komünist müzisyen Thanos Mikroutsikos dün gece aramızdan ayrıldı.

Mikroutsikos'un pek çok bestesi Yunanistan'da çok sevilip dillerde yer eden besteler olmakla kalmadı, pek çok ülkede de sevildi. Bu çok sevilen şarkılar arasında Ritsos ve Nâzım şiirlerinden yapılan besteler de yer alıyordu. Türkiye'deki müzikseverlerin Sezen Aksu ve Duman'dan aşina oldukları "Her Şeyi Yak" parçasının bestecisi de Mikroutsikos'tu.

Müzik hayatı boyunca Nâzım Hikmet'in şiirlerinden de besteler yapan Mikroutsikos'un, şairin "En Güzel Deniz" ve "Mikrokozmos" adlı şiirlerinden bestelediği şarkılar bilinen ve sevilen şarkıları arasındadır.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi olan Thanos Mikroutsikos, en son yapılan genel seçimlere KKE'nin adaylarından biri olarak katılmıştır.

2017 yılında kansere yakalandığını öğrendiğinde, bunu Nazım Hikmet'in "Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele" dizeleriyle karşıladığını söyleyen; bir yandan kanserle mücadele ederken, diğer yandan müzik çalışmalarına ve konserlerine devam eden Mikroutsikos 72 yaşındaydı.

Yunanistan Komünist Partisi, bestecinin ölümünün ardından bir basın açıklaması yayınlayarak, eserlerinin mücadeleye büyük katkıları olduğunu vurguladı. Pazartesi günü saat 14.30'da Birinci Atina Mezarlığı'nda kendisi adına siyasi bir cenaze töreni düzenlenecek olan bestecinin ailesi, dostlarından çelenk göndermeleri yerine Midilli'deki mültecilere yardım edilmesini istedi. Türkiye Komünist Partisi tarafından da partiye başsağlığı mesajı iletildi.



Thanos Mikroutsikos'un Nâzım'ın aynı adlı şiirinden bestelediği Mikrokozmos adlı şarkının sözleri ise şöyle:

Ve ben,

haber veriyorum ki size

Hindistan`ın Kalküta şehrinde

bir insanın yolu üstünde durdular

Yürüyen bir insanı zincire vurdular…

Ve ben,

tenezzül edip

başımı ışıklı boşluklara kaldırmıyorum

Yıldızlar uzakmış

Toprak ufakmış

Umurumda değîl

Aldırmıyorum…

Bilmiş olun ki benim için

daha hayret verici, daha kudretli

daha esrarlı ve kocamandır

Yolu üstünde durulan

Zincire vurulan

İnsan.