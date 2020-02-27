Genel kurul öncesinde MESAM yine karıştı

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 26 Şubat tarihinde aldığı kararla MESAM’a kayyum atanmasına hükmetti.

İçlerinde Mustafa Özkent, Vedat Çetinkaya, Recep Ergül gibi isimlerin de yer aldığı bir grup müzisyenin, Arif Sağ'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde MESAM tarafından “sahte üye kaydedildiği” iddiası ile açtıkları davada, İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 26 Şubat tarihinde aldığı karar ile MESAM’a kayyum atanmasına hükmetti.

Alınan karar üzerine, taraflar üç gün içinde 3 kişilik geçici Yönetim Kurulu'nu oluşturulacak isimler üzerinde uzlaşmaya davet edildi. Eğer herhangi bir uzlaşma sağlanamaz ise, geçici Yönetim Kurulu yedi gün içinde mahkeme tarafından atanacak.

Sosyal medya hesaplarında kendisini Müzik Sanatçıları Platformu (MÜSAP) Başkanı olarak tanıtan ve 2011 Genel Seçimleri’nde AKP’den Kars milletvekili aday adayı olan Recep Ergül, 20 Şubat Perşembe günü Akgün Otel’de de bir grup söz yazarı ve besteci ile bir araya gelmişti. Ergül, Arif Sağ Yönetimi'nden gelen eleştirileri "algı operasyonu" olarak tanımladı ve MÜSAP içerisinde farklı siyasi görüşten besteci ve söz yazarlarının birlikte yer aldığını belirtti.

MESAM’ın görevden alınan Yönetim Kurulu’nda Sayman Üye olarak yer alan ve 2015 Genel Seçimleri’nde CHP’den İstanbul milletvekili aday adayı olan, aynı zamanda Cem TV’de müzik programı sunan Metin Karataş, sosyal medya sayfasında yaptığı açıklamada "MESAM müzik eseri sahiplerinin onurudur, hiçbir güç esir alamaz" ifadesiyle kararı sert bir şekilde eleştirdi.

MESAM'ın görevden alınan Yönetim Kurulu ise bugün yaptığı açıklamada "2018'deki kayyum yönetiminin geçmişte aldığı hukuksuz kararlara karşı yine Arif SAĞ başkanlığındaki Yönetim Kurulu tarafından açılmış olan toplam 11 dava da kazanılmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki, görevden alınan Yönetim kurulumuz tarafından tüm hazırlıkları tamamlanan MESAM 16. Olağan Genel Kurulu daha önce planlandığı ve üyelerimize duyurulduğu şekilde 28 Mart 2020 Cumartesi günü yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Her iki grubun dışında yer alan MESAM Yenilik ve Birlik Grubu’ndan Sümer Ezgü ise, Genel Kurul'un sanatçılara yakışan bir şekilde geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.