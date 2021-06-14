Zelenskiy: NATO liderleri ittifaka üye olacağımızı doğruladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO üyesi ülkelerin liderlerinin Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını doğruladığını belirtti.

Zelenskiy Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO ortaklarının karşı karşıya olduğumuz riskler ve zorluklar hakkındaki anlayışı hakkında yorum. NATO liderleri Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını ve MAP'in (Üyelik Eylem Planı) üyelik sürecinin ayrılmaz parçası olduğunu doğruladı. Ukrayna Avro-Atlantik güvenliğini sağlamadaki rolü nedeniyle takdiri hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada Biden'ın Putin'den önce kendisiyle görüşmesi gerektiğini savunmuş ve Ukrayna'nın NATO'ya katılımına ilişkin ABD Başkanı'ndan "evet" ya da "hayır" şeklinde net bir yanıt beklediğini söylemişti.