'Yabancıların mülk edinmelerinin kontrol altına alınması' önerisi AKP ve MHP tarafından reddedildi

CHP Grubu, yabancıların Türkiye’den mülk edinmelerinin kontrol altına alınmasına yönelik gerekli önlemlerin belirlenmesi istemiyle TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırması önergesi verdi.

CHP, önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde görüşülmesi için de grup önerisi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz aldı. Bakan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'2021 yılında 62 bin 328 yabancı gayrimenkul almış'

“Nerenin vatandaşlarına gayrimenkul satışı yapılmamış? İnanamazsınız. İktidarında 310 bin yabancıya satış yapmışsınız Türkiye’den gayrimenkul. Bayburt’tan, Erzincan’dan, Nevşehir, Bolu, Bingöl, Kars… Daha birçok kentin nüfusundan fazla Türkiye’den gayrimenkul alan yabancı sayısı. 2021’de 153 ülkeden insan gelmiş Türkiye’den gayrimenkul almış. İki fotoğraf göstereceğim size; 2002 yılında Türkiye’den yabancıların nerelerden gayrimenkul aldıkları, bu da 2021 yılında. 577 yabancı almış 2002 yılında, 2021 yılında tam 62 bin 328 yabancı gayrimenkul almış.

'Vergi kaçaklığıyla ilgili belgelerle ilişkisi olduğunu gördüm'

Türkiye’de cari açığı kapatmak için yabancılara gayrimenkul satışını teşvik ediyorsunuz, bunu biliyoruz. Çok sevdiğiniz konut, inşaat sektörünü desteklemek için teşvik ediyorsunuz, bunu biliyoruz. Bir taraftan alt ve orta sınıfların konut sahibi olmasının önünde bir engel ama ben başka bir açıdan bakacağım. Vanuatu diye bir ülke var. Ben ismini ilk defa bu soru önergesinin cevabında duydum… Merak ettim, baktım bu Vanuatu nerede diye. Büyük Okyanus’un güneyinde küçük bir ada ülkesi. Arasanız bulamazsınız. Ya bir Vanuatu vatandaşı gelir niye Türkiye’den gayrimenkul alır diye düşündüm. Sonra baktım sadece Vanuatulular almamış. Laos’tan, Komorlar Adaları’ndan, Mikronezya’dan, Saint Kitts and Nevis’den, Trinidad and Tobago’dan bahsediyorum. Niye konut aldılar? Araştırınca bu ülkelerin bağlantılarını Pandora Papers diye 12 milyon belgenin yayınladığı, vergi kaçaklığıyla ilgili belgelerle bunların ilişkisi olduğunu gördüm."

CHP’nin grup önerisi, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. (ANKA)