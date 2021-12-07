Umut Gündüz'ün ailesi: Artık yeter, adalet istiyoruz!

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.
Ailesi Umut'un ölümünün bir "kaza"dan ibaret olmadığını belirtirken, katilin serbest bırakılması sonrası adalet mücadelesine başlamıştı.
Umut Gündüz cinayetinin 2. duruşması bugün Ankara Adalet Sarayı’nda Sıhhiye 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Umut'un ailesi duruşma öncesinde "Adalet İstiyoruz!" diyerek adliye önünde bir basın açıklaması yaptı.
Açıklama şöyle: