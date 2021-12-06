Umut Gündüz'ün ailesi: Hâlâ geç değil, adalet sağlanabilir

19 yaşındaki, lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Umut Gündüz’ün ölümüne sebep olan ve yüzde 100 kusurlu sanık Çağdaş Şenyüz, 4 aylık tutukluluğunun ardından uzun tutukluluk iddiasıyla ilk duruşması dahi yapılmadan, üstelik UYAP sistemine bile işlenmeden serbest bırakıldı.

Umut Gündüz'ün ailesi bugün Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Çanakkale'de alkollü sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Kaan Şahin'in ailesi de katıldı. Gündüz ailesinin açıklaması şöyle:

"Tüm somut deliller ortada olmasına rağmen sanık Çağdaş Şenyüz’ün ‘Bilinçli Taksirle Adam Öldürmek’ten Asliye Ceza Mahkemesi’nce tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Evet, bu hukuksuzluk gözlerimizin içine baka baka yapıldı… Ancak bir kez daha vurguluyoruz, hâlâ geç değil. Adalet sağlanabilir, katil hak ettiği şekilde cezalandırılabilir. Yüksek sesle dile getirdiğimiz bu talep, sadece Umut için değil, bu ülkede yaşanan tüm hukuksuzlukların da son bulması içindir…

Olayın yaşandığı günden bugüne kadar geçen yaklaşık 510 gün boyunca yürüttüğümüz adalet mücadelesi bunun için…

Bisikletli ölümlerin son bulması amacıyla, Umut Gündüz adına yürüttüğümüz adalet mücadelesinde, Umut Gündüz’ün ailesi, adalet mağduru aileler, Umut’un arkadaşları ve sevenleri olan bizler 07 Aralık 2021 saat 09.45’de yapılacak ikinci duruşmada, yüzde 100 kusurlu sanık Çağdaş Şenyüz’ün somut deliller ışığında, ‘kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz.

19 yaşında, gelecek hayalleri kuran gencecik bir sporcuyu, evladımızı aramızdan alan bu katilin, hukukun gereği olarak en yüksek cezayı almasını istiyoruz.

Bisikletli ölümlere sebep olan sürücülerin ‘trafik kazası’ denilerek cezasız bırakılması sonucunda her geçen gün ölümler artmaya devam ediyor. Son iki yıl içinde buna benzer olaylar sonucu 291 bisikletli hayatını kaybetti.

Umut Gündüz davası örnek bir dava olarak görülmeli ve adalet için gereken ceza verilmeli. Ancak böyle bir karar bisikletli ölümlerinin önüne geçebilir…

Benzer davalarda emsal olması için sanık Çağdaş Şenyüz’ün ‘Kasten Adam Öldürmek’ suçundan yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını bekliyoruz."