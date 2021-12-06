Umut Gündüz'ün ailesi: Hâlâ geç değil, adalet sağlanabilir

19 yaşındaki, lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirdi.
Umut Gündüz’ün ölümüne sebep olan ve yüzde 100 kusurlu sanık Çağdaş Şenyüz, 4 aylık tutukluluğunun ardından uzun tutukluluk iddiasıyla ilk duruşması dahi yapılmadan, üstelik UYAP sistemine bile işlenmeden serbest bırakıldı.
Umut Gündüz'ün ailesi bugün Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Çanakkale'de alkollü sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Kaan Şahin'in ailesi de katıldı. Gündüz ailesinin açıklaması şöyle: