TÜSİAD 'siyaset forumu' kurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı'yla NATO zirvesinde 14 Haziran'da yapacağı görüşmenin öncesinde TÜSİAD'dan dikkat çeken bir adım geldi.

"Küresel düzeydeki siyasal dinamikleri ve dış politika konularını disiplinler arası bir bakışla ele almak" amacıyla Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Küresel Siyaset Forumu kuruldu.

TÜSİAD'ın açıklamasına göre, Küresel Siyaset Forumu'nun akademik koordinatörlüğünü Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Balta yürütecek.

Evren Balta, Birikim dergisinin düzenli yazarlarından. Balta, güvenlik politikaları ve uluslarası siyaset konularında çalışmaları olan bir isim. Özel olarak Türkiye-Rusya ilişkileriyle de ilgili, Kuşku ile Komşuluk: Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler adlı bir derlemesi de var.

TÜSİAD'ın açıklamasına göre Küresel Siyaset Forumu'nun çalışmalarına yön vermek üzere akademisyen, diplomat ve gazetecilerinden oluşan bir Akademik Danışma Kurulu da görev yapacak. Forum etkinlikleri kapsamında toplantılar, webinarlar düzenlenecek ve raporlar hazırlanacak.

Türkiye'de siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı'yla NATO zirvesinde 14 Haziran'da yapacağı görüşmeye odaklanmış durumda. İktidarla içli dışlı bir mafya babasının açıklamaları, ekonomiden, dış siyasete çok sayıda sorunla yüzleşen iktidar bloğunda iç çatışmalar ve açıkça suç olan faaliyetlerin tartışılmasına neden oldu.

Biden görüşmesi Erdoğan merkezli iktidar bloğunun önümüzdeki dönem alacağı yönelim açısından kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Önümüzdeki süreçte Rusya ile ilişkilerin, geçtiğimiz birkaç yılda olduğu kadar 'rahat' devam etmeyeceği tahmin ediliyor. Böyle bir dönemde TÜSİAD'ın bir siyaset forumu kurması, başına da Rusya konusunda uzmanlaşmış Atlantikçi bir akademisyeni getirmesi takip edilmesi gereken bir adım.