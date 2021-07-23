Tihanovskaya, ABD'den ülkesindeki kritik sektörlere yaptırımlar getirmesini istedi

Belarus'taki ABD ve AB destekli muhalefet hareketinin lideri Svetlana Tihanovskaya, başta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan olmak üzere ABD'li üst düzey bürokratlarla görüşmeler yaptı. Tihanovskaya yaptığı görüşmelerde ABD'nin Belarus'a karşı "sektörel yaptırımlar" uygulamasını talep etti.

Reuters'ın aktardığına göre Tihanovskaya Salı gününden Perşembe gününe kadar yaptığı görüşmelerde ABD yönetiminden temsilcilerden, Minsk üzerindeki "uluslararası baskıyı sürdürmek" için çelik üretimi, yakıt ve ağaç işleme endüstrileri de dahil olmak üzere ülkenin kamu işletmesi altındaki endüstriyel alanlara yaptırımlar getirmelerini istedi. Öte yandan Axios'un aktardığına göre, ABD'li yetkililer bu yaptırımların "sıradan Belaruslular üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi".

Tihanovskaya, Axios'a verdiği mülakatta, ABD'nin "otokrasi ve demokrasi arasındaki küresel mücadelenin ön saflarında yer alan Belarusluları desteklemek için ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu" söyledi.

Tihanovskaya ayrıca, Lukaşenko'nun iktidarda kalması durumunda Belarus'un "kimsenin sesinin çıkmadığı ikinci bir Kuzey Kore" olabileceğini veya bir "Belarus-Rusya birliği öneren Kremlin tarafından yutulabileceğini" iddia etti.

ABD Temsilciler Meclisi'nden 'Belarus'un Dostları' toplantısı

Öte yandan 21 Temmuz'da ABD'deki Litvanya büyükelçiliği ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi'ndeki partiler arası "Belarus'un Dostları" grubunun toplantısına ev sahipliği yaptı.

Gazeteci Sergey Haritonov'un, Telegram kanalından aktardığına göre toplantı esnasında Tihanovskaya'nın da katıldığı basın toplantısında, ABD Kongresi üyeleri, 2020'deki seçimlerinin gerçek galibinin Lukaşenko değil, Tihanovskaya olduğunu ileri sürdü.

Partiler arası kongre grubunun önceliği, Belarus'a mali ve diğer "yardımları" teşvik etmek ve Belarus makamlarına karşı yeni yaptırımlar için lobi yapmak ve "ülkenin egemenliğini savunmak" için Batılı ülkeleri birleştirmek olarak kaydedildi.

Konuşmacılardan biri olan Milletvekili Marcy Kaptur, Berlin Duvarı'nın yıkılması ile Belarus'taki mevcut durum arasında bir paralellik kurdu. "Her iki durumda da ilerleme ve insanların özgür olma arzusu durdurulamaz." diyen vekilin ardından kürsüye çıkan Tihanovskaya şunları kaydetti:

“Amerika Birleşik Devletleri'ne tek bir dileğimle geldim: sevgili Belarus'um özgür olsun. Ve bunun olacağına eminim. Gözlerime baktığınızda, Belarus'ta demokrasi için savaşacak kadar cesur olan her siyasi mahkumun, her aktivistin, gönüllünün, sporcunun veya kültürel figürün gözlerine baktığınızı hatırlamanızı istiyorum”

Tihanovskaya'nın basın servisine göre, grup, yalnızca Belarus üzerinde çalışacak bir grup ABD'li milletvekilinden oluşuyor. Basın bülteninde modern Belarus tarihinde ilk kez ABD'nin "Belaruslulara böyle bir destek sağladığı" kaydedildi.

Öte yandan ABD'deki Litvanya büyükelçiliğinde grubun kuruluş toplantısında Belarus bayrağı yerine Alman İşgali esnasında işbirlikçiler tarafından da kullanılan beyaz-kırmızı-beyaz bayrak Belarus sembolü olarak kullanıldı.

Belarus'ta geçtiğimiz yıl 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ardından görevdeki Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, oyların yüzde 80,10'unu alarak ezici bir farkla kazandı. Svetlana Tihanovskaya ise oyların yüzde 10,12'sini alarak ikinci oldu. Ancak seçimin sonucunu tanımayı reddeden Tihanovskaya Belarus'tan ayrıldı ve AB ülkelerine yerleşti. Muhalif figür sonraki süreçte AB'li yetkililerle Belarus'un ekonomisini hedef alan yaptırımları için kulis faaliyetleri yürütmeye başladı.