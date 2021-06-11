soL TV | Kanal yapılınca Marmara kurtulur mu?

soL TV'de bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon

Denizin kirlenmesinin sorumlusu kim? Kanal yapılınca Marmara kurtulur mu?

soL Mikrofon'da bu hafta Marmara denizini kaplayan müsilaj ile ilgili sokağın nabzını tuttuk: Denizin kirlenmesinin sorumlusu kim? Kanal yapılınca Marmara denizi kurtulur mu?

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Opera ve Halk müziği arasındaki ortak ifade

Sanatçı Gülcan Altan "Boyun Eğmeyen Şarkılar" programında bu hafta Opera Sanatçısı Zafer Erdaş'ı konuk ediyor.

21.00 Ebeveyn Okulu

Okul çağı çocuklarına nasıl yaklaşmak gerek?

Ebeveyn Okulu'nda bu hafta insanın gelişiminde okul çağı dönemi ele alınıyor. Okula yaşamının başlangıcından ergenlik döneminin başlangıcına dek olan bu kesitte çocuğun genel durumu, anne-baba tutumlarının çocuğun gelişimine etkileri, hakkında Uzm. Psk. Burak İsmanur ve Dr. Nevin Eracar söyleşilerine devam ediyorlar. Çocukla iletişimde basit ama önemli tavsiyeleri de içeren bu haftaki söyleşide akran zorbalığı gibi sıkça konuşulan başlıklar da ele alınıyor.