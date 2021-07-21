Şili Sputnik V'yi tescil etti

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü'nden (ISP) yapılan açıklamada, "Halk Sağlığı Enstitüsü uzmanları paneli, Rus Sputnik V aşısının acil kullanımı için 5 lehte, 2 çekimser ve 1 aleyhte oyla yetkilendirildi" denildi.

Uzmanlar, aşının güvenli olduğu sonucuna vardı ve hamile kadınlar hariç 18 yaşından büyükler için kullanımını onayladı.

Şili tarafından halihazırda onaylanan beş aşı vardı: Pfizer, SinoVac, Astrazeneca, CanSino ve J&J.

Rusya menşeli Sputnik V aşısı hükümet düzenleyicileri tarafından verilen onayları sayısı bakımından en çok onay alan ikinci koronavirüs aşısı konumunda.

Sputnik V şimdiye kadar Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Republika Srpska, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San-Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Mısır, Honduras, Guatemala, Moldova, Slovakya, Angola, Kongo, Cibuti, Sri Lanka, Laos, Irak, Kuzey Makedonya, Kenya, Fas, Ürdün, Namibya, Azerbaycan, Filipinler, Kamerun, Seyşeller, Mauritius, Vietnam, Antigua ve Barbuda, Mali, Panama, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Türkiye, Arnavutluk, Maldivler, Ekvador, Brezilya ve Nijerya'da onay aldı.