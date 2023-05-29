Seçimin ardından partiler kongre hazırlığında: CHP ve İYİP'te hesap zamanı

Meclis seçimlerinin ardından 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de sonuçlandı. Muhalefetin tüm iddialı söylemlerine karşın Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kazandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Sonuçlar muhalefet partilerinde ciddi tartışmaları beraberinde getirecek. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP ve İYİP’in yaklaşan kongrelerinde yürütülen politikalarda ve yönetimde değişim talepleri sürpriz olmayacak.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından gözler muhalefet partisi liderlerinin yapacağı açıklamalara çevrildi. İlk konuşan lider Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesinin tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız” diyerek görevinin başında olduğu mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun ardından partisinin genel merkezinde ilk değerlendirmesini yapan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener de seçim sonuçlarını detaylı olarak değerlendireceklerini belirterek, “Bize düşen bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını destekleyen HDP’den gelen açıklamada da seçimin eşit ve adil bir ortamda gerçekleşmediğine dikkat çekildi, “Seçim sonuçlarının temel sebeplerini sahici bir biçimde görmek ve eksikleri en doğru yöntemlerle aşmak zorundayız. Bu bizim halkımıza ve mücadele geleneğimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir” denildi.

Muhalefet liderlerinin ilk açıklamaları seçim sonuçlarının parti organlarında ele alınıp gerekli derslerin çıkarılacağı yönünde olsa da asıl tartışmalar yaklaşan kongrelere taşınacak.

CHP’de kongre süreci başlatılacak

CHP, 25 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı 38. Olağan Kurultayı’nı “Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Hedef İktidar” sloganıyla gerçekleştirmişti. 2 yılda bir yapılan ancak “Olası erken seçim” gerekçesiyle 1 yıl ertelenen kongre sürecinin önümüzdeki günlerde hızla başlatılması gerekiyor. Sonbaharda gerçekleşmesi beklenen kongrede, “Hedef iktidar” iddiası ile çıkılan yolda Meclis çoğunluğunun elde edilememesi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin nedenleri ve sorumluları tartışılacak. Seçim sürecinde eleştirilerini öteleyen parti içindeki kimi grupların kongrede bu eleştirileri yüksek sesle dile getirmesi, hatta aday-lar çıkarması sürpriz olmayacak.

İlk kongre İYİP'in: 'Ben demiştim' demek yetmez

Seçim öncesi ilçe ve il kongrelerini yapan İYİP’in olağan kongre tarihi geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyuruldu. 24-25 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek İYİP 3. Olağan Kurultayı’nda da hem partinin Meclis seçimlerinde aldığı oy hem de Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde aldığı tutum tartışma konusu olacak. Partinin aldığı oyu, “Biz yerimizde sayarak Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasının faturasını ödüyoruz” sözleriyle yorumlayan bir parti yöneticisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını da Kılıçdaroğlu’nun adaylık ısrarı ile ilişkilendirdi, “Bir adaylık bu kadar pahalı olur mu? Adaylığın maliyetini ülke olarak ödedik” yorumu yaptı. Parti içinde Akşener’in bu süreçten “Ben demiştim” diyerek kurtulamayacağını söyleyen bazı parti yöneticilerine göre ise “Demek yetmez, yapmayacaktı, onay vermeyecekti” görüşünü savunuyor. Bir ay sonra gerçekleşecek kongrede tüm bunların tartışılacağı, bu tartışmaların yönetim kadrosunda değişiklikleri de beraberinde getireceği ifade ediliyor.

Millet İttifakı bileşenlerinden Gelecek Partisi de yıl bitmeden kongresini yapacak. Gelecek Partisi kongresini kasım ayı öncesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 29 Aralık 2020’de 1. Olağan Kongre'sini yapan DEVA Partisi’nin de yıl bitmeden kongresini yapması bekleniyor.

AKP'de vitrin değişikliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oy alarak yeniden seçilirken AKP’de yüzde 7’yi bulan bir düşüş gerçekleşti. 7'nci olağan kongresini 24 Mart 2021'de toplayan AKP’nin Mart 2024 yerel seçimlerinden önce 8’inci kongresini yapması bekleniyor. AKP’nin kongresinde milletvekili aday listelerinde yüzde 65’i bulan değişikliğin parti yönetimine de yansıtılması, yerel seçim öncesi yeni bir vitrin oluşturulması bekleniyor.

13. Olağan Kurultayı’nı 18 Mart 2021’de toplayan MHP’nin ise kongresini 1 yıl sonra gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından yapacağı vurgulanıyor.