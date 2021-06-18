'Rusya ve Belarus, entegrasyon yolunda ilerleme konusunda ortak bir vizyona sahip'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, iki ülkenin devlet başkanlarının Dışişleri Bakanlıkları'na verdiği kilit görevleri görüştüler.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü yapılan görüşmenin açılış konuşmasında, Moskova ve Minsk'in entegrasyon konuları da dahil olmak üzere tüm işbirliği alanlarında nasıl ilerleme kaydedileceği konusunda ortak bir vizyona sahip olduklarını söyledi.

Lavrov şöyle konuştu:

"Dün özel olarak devlet başkanlarının bakanlıklarımıza yüklediği kilit görevleri görüştük. Anladığım kadarıyla, mevcut kolay olmayan durumda entegrasyon sorunları ve dış politika koordinasyonu dahil olmak üzere tüm yollarda nasıl ilerleyeceğimize dair ortak bir vizyonumuz var."

Lavrov, "Dün ikili görüşmemizin ardından Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin büyükelçileriyle konuşma fırsatı bulduk. Uluslararası gündemdeki kilit konuları görüştük." diye ekledi.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki zirve toplantısına ilişkin değerlendirmeler sunuldu.

Lavrov, "Bugün bir dizi ek konuyu daha geniş bir formatta tartışacağız. Her zamanki gibi verimli olacağını umuyoruz." dedi.