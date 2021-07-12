Plastik ithalatı serbest: 'Sermaye lobi yürüttü'

Polietilen atık ithalatına 18 Mayıs'ta getirilen yasak kaldırılıyor.
18 Mayıs'da yayımlanan kararla plastik atıkların yaklaşık yüzde 75 gibi büyük bir oranını oluşturan etilen polimerin ithalatı yasaklanmıştı. Söz konusu kararın yürürlüğe girdiği 2 Temmuz'dan bir kaç gün sonra, Bakanlık ile sektör temsilcileri arasında varılan anlaşma ile yasağa ilişkin yeni düzenleme getirildiği duyuruldu.
Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, sermayenin yürüttüğü lobi sonucunda yasak kararından cayıldığını vurgulayan Meclis Çevre Komisyonu Üyesi CHP'li Murat Bakan, “Biz ülkemizin Avrupa'nın ve dünyanın çöp sömürgesi olmasına izin vermeyecek, çöp kaçakçılığıyla ve suç rotalarındaki ülke olarak anılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi. Bakan şunları söyledi: