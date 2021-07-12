Plastik ithalatı serbest: 'Sermaye lobi yürüttü'

Polietilen atık ithalatına 18 Mayıs'ta getirilen yasak kaldırılıyor.

18 Mayıs'da yayımlanan kararla plastik atıkların yaklaşık yüzde 75 gibi büyük bir oranını oluşturan etilen polimerin ithalatı yasaklanmıştı. Söz konusu kararın yürürlüğe girdiği 2 Temmuz'dan bir kaç gün sonra, Bakanlık ile sektör temsilcileri arasında varılan anlaşma ile yasağa ilişkin yeni düzenleme getirildiği duyuruldu.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, sermayenin yürüttüğü lobi sonucunda yasak kararından cayıldığını vurgulayan Meclis Çevre Komisyonu Üyesi CHP'li Murat Bakan, “Biz ülkemizin Avrupa'nın ve dünyanın çöp sömürgesi olmasına izin vermeyecek, çöp kaçakçılığıyla ve suç rotalarındaki ülke olarak anılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi. Bakan şunları söyledi:

'Çöp ithalatı yasaklanmalı'

"Biz en başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye'ye çöp ithalatı yasaklanmalı. Plastik sektörünün hammadde ihtiyacı öncelikle yurt içinden karşılanmalı. Türkiye kendi çöpünü, kendi atığını toplayıp geri dönüştürebilen bir ülke olmalı. Dünyada yeni bir ekonomik düzen oluşuyor. Dünyaya ayak uydurmak, Türkiye'yi 2021 dünyasında iyi bir yere konumlandırmak zorundayız. Bunu çöp kaçaklığı yaparak, dünyanın çöp sömürgesi haline gelerek yapamayız.”

Plastik sektörünün özellikle Mustafa Varank üzerinden lobi faaliyetlerini sürdürdüğünü biliyorduk. Bu geri adımı tahmin etmiştik. Zira devletin denetleyemediğini yasaklama yoluna gittiğini söylemiş; bu yasak kararının, geri dönüşüm sektörü açısından birtakım yeni çıkış yollarının aranacağı anlamına geldiğine de dikkat çekmiştik. 2 ayda sermayenin yürüttüğü lobi sonucunda yasak kararından cayıldı. Sanki yasak kararı uygulanmış gibi apar topar yasak yeniden kaldırıldı. Çözüm ne? Yok. Sadece geri dönüştürme oranı çok yüksek atıklar için ithalata izin verilmeli."