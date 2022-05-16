Pınar Gültekin davasında 12. duruşma görülüyor: Kadınlar öfkeli

Muğla'nın Menteşe İlçesi’nde Cemal Metin Avcı’nın öldürdüğünü itiraf ettiği Pınar Gültekin cinayeti davasında bugün 12. duruşma görülüyor.11 Nisan günü 11'inci duruşması yapılan davada bir karar çıkmamıştı.

Duruşma öncesinde soL'a konuşan anne Şefika Gültekin "geçen duruşmada saatlerce bekletildiklerini, sanığın Pınar'ı nasıl öldürdüğünü, sonrasında yaptıklarını tüm ayrıntılarıyla defalarca dinlemek durumunda kaldıklarını, davada bir türlü karar çıkmamasının adalete olan inançlarını sarstığını" söyledi.

Bugünkü duruşmada karar verilmesi beklenirken, duruşma öncesinde davanın takipçisi olan kadınlar, çeşitli kadın dernekleri, siyasi partilerin kadın kolları ve Muğla Kadın Dayanışma Komiteleri adliye önünde yerlerini aldılar.

Pınar Gültekin İçin Adalet Platformu adına yapılan açıklamada "Karar duruşması olmasında ısrarcı olduğumuz bu duruşmadan katil Cemal Metin Avcı, işbirlikçi fail Mertcan Avcı ve diğer faillerin en ağır ceza sınırından cezalandırılmasını talep etmeye, Pınar için adalet istemeye devam ediyoruz. Görüyoruz ki her duruşma sonunda faillerin zaman kazanması amacıyla duruşmalar sistematik olarak bilinçli bir şekilde erteleniyor. Her duruşmada bizzat tanık olduğumuz bu failleri aklama, koruma çabalarının karşısında biz kadınların öfkesini ve adalet talebini dindiremediniz, dindiremeyeceksiniz." denildi.

Muğla Merkez, Marmaris, Köyceğiz ve Ortaca'dan davayı izmeye gelen Kadın Dayanışma Komiteleri adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pınar Gültekin, gencecik bir kadın arkadaşımızdı, 20 temmuzda hayattan koparıldı. Muğla Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bugün suçluların ve sorumluların en ağır şekilde ceza alması için burdayız, davanın takipçisiyiz, takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bugün isteniyor ki kadınlar yalnız olsunlar, yalnız olduklarını düşünsünler. Kadınlar yalnız değiller, çaresiz hiç değiller!

Kadın Dayanışma Komiteleri olarak eşitsizlik, sömürü, şiddet, cinayetten başka bir şey üretmeyen, suçluları cezalandırmayan bu düzene karşı emekçi kadınların dayanışarak bir araya gelmesi, örgütlenmesi için mücadeleyi yükselteceğiz. "

Yapılan açıklamalardan sonra pankartlarını ve dövizlerini adliyenin önünde yere seren kadınlar duruşma bitene kadar bekleyeceklerini ifade ettiler. Adliye içinde duruşmanın başlaması ve sanıkların salona alınması sonrasında kadınlar davanın görüldüğü salonun penceresinin önünde toplandılar. Kadınlar adliyeye doğru salondakilerin duyabileceği şekilde adalet arayışlarını haykıran sloganlar atarak Pınar Gültekin'in ailesiyle dayanışma içinde olduklarını haykırdılar.