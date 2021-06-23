Peker'den AKP'li yöneticiye: Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabaya biniyordu, avanta alıyordu

Ülkücü mafya Sedat Peker, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'yla ilgili açıklamalar yaptı.

Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabayı kullandığını iddia eden Peker, Korkmaz ile ilgili tartışmaların başlaması ile söz konusu arabanın yine Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollandığını iddia etti. Peker Karaca'nın ayrıca SÜTAŞ için özel görüşmeler yaptığını ve rüşvet aldığını da ileri sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Peker, ''Bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?'' dedi.