'Binali Yıldırım ve ailesi de Paramount Otel'de kaldı'

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu Günün Raporu programında Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte 2017 yılı Ağustos ayında Paramount Otel'de kaldığını öne sürdü.

Başarır, "Uzun süredir çalışıyorum. Otelin genel direktöründen tutun çamaşırcısına, garsonlara kadar herkesle görüştüm ve tarihleri ona göre aldım. Otelin tüm güvenlik kayıtlarının her yıl şaibeli bir şekilde saklandığını biliyorum. Buradan açıklıyorum, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve ailesinin de orada olduğu 1 hafta kalındığı iddia ediliyor" dedi.

Başarır programda şunları söyledi:

"Bu ülkenin başbakanı, öyle şaibeli bir otelde ne işi var? Otelin kamera kayıtları Binali beyin cep telefonu sinyalleri vardır, korumasının telefonunun sinyalleri vardır. Hepsi araştırılmalı. Telefon sinyalleri de güvenlik kameraları da hepsi bunu teyit edecektir, başka bilgiler de var bizde, kendisi de bunu doğrulayacaktır. Geceliği 106 bin lira olduğu söyleniyor. Orada bir mahkeme başkanı da kalmıştı, o da 'Kendi cebimden 35 bin lira ödedim' demişti.

Bu ülkenin başbakanı, öyle şaibeli bir otelde ne işi var? Otelin kamera kayıtları Binali beyin cep telefonu sinyalleri vardır, korumasının telefonunun sinyalleri vardır. Hepsi araştırılmalı."