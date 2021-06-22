Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kara para aklama suçundan Avusturya'da gözaltında olan Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı olarak bilinen Levon Termendzhyan'a (Lev Aslan Dermen) vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün iddialara ilişkin açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen'e (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakla birlikte; manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilememiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır."