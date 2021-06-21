CHP'den 'Sezgin Baran Korkmaz' yorumu: Aşil topuğu bir iken iki oldu

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Partisinin MYK toplantısında "mafya-siyaset-medya-ticaret ekseninde patlayan skandalları ve bunların uluslararası boyutlarını" da ele aldıklarını söyleyen Öztrak "Erdoğan Şahsım Hükümeti, hukuku katlederken yozlaştı" dedi. Öztrak "Bu yozlaşma devletimizin itibarına ve uluslararası saygınlığına da büyük darbe vurdu" ifadesini kullandı.

ABD'de süren Halkbank Davası'nda Reza Zarrab'ın itirafçı olduğunu hatırlatan Öztrak "Bu yozlaşmış kadroların işlediği günah ve suçlar, dış politikamızın ve milli güvenliğimizin yumuşak karnı, Aşil topuğu oldu" dedi.

'Aşil topuğu bir iken iki oldu'

"Şimdi Zarrab vakasına, bir de Sezgin Baran Korkmaz eklendi. Aşil topuğu bir iken iki oldu" diyen Öztrak "Sezgin Baran Korkmaz, şu anda Avusturya’da, ABD’nin isteğiyle gözaltında. Onun yanındaki Jacob Kingston, Bu da ABD’de, kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan tutuklu. Yanlarında da Erdoğan… Bu fotoğrafta olmayan ama bu kara para aklama işinin göbeğinde olan, Amerika’da tutuklu bir başka isim daha var: Ermeni iş adamı Levon Termendzhyan. Bu kişi sonradan Lev Aslan Dermen olmuş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış" diye konuştu.

Sezgin Baran Korkmaz’ın iş ortağı olan Levon Termendzhyan'in TC vatandaşlığını nasıl aldığını soran Öztrak "Tertemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor?" dedi.

Türkiye'de dinlenemeyen ses kayıtları dinlenecek

"Bazı karanlık eller"in Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına kaçmasını sağladıklarını belirten Öztrak "Şimdi Sezgin Baran Korkmaz, ya Avusturya ya da ABD mahkemelerinde yargılanacak. Türkiye’de dinlenemeyen ses kayıtları, tıpkı Reza Zarrab meselesinde olduğu gibi buralarda dinlenecek, yeri zamanı geldiğinde de, ülkemize karşı kullanılmak üzere saklanacak. Milli güvenliğimiz, ulusal menfaatlerimiz bir kez daha yara alacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın, AKP MKYK'sinin ve havuz medyasının ortaya atılan iddiaların ardından sustuklarını söyleyen Öztrak "Sanki hepsi mafyanın 'Omerta yeminini', yani 'suskunluk yeminini' etmişler" dedi.

Öztrak "Bunlar yetmiyor, artık Erdoğan teşkilatlarına sessizlik yemini ettiriyor. 'Gerek ana kademe gerek hanım kardeşlerim gerekse genç kardeşlerim birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz' diyerek herkese susun talimatı veriyor" diye konuştu.

'Nitelikli sermaye kaçar'

Öztrak "İktisatta Gresham Yasası olarak bilinen, önemli bir kural vardır. 'Kötü para, iyi parayı kovar.' Nitekim bir ekonomide, hukuksuzluk, adaletsizlik, rüşvet ve kirli ilişkiler, kara paraya yol verirse, mülkiyet hakkını tehdit ederse, yeni istihdam yaratacak, İşi ve aşı büyütecek “nitelikli sermaye” de başka yerlere kaçar. Kara paraya mahkum olursunuz" diye konuştu.

'MKE'yi kime peşkeş çekmeye hazırlanıyorsunuz?'

Erdoğan hükümetinin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nu Anonim Şirket haline getirmek istediğini de belirten Öztrak "Hayırdır, Milli Savunmamızın gözbebeği, yüzlerce yıllık bir kurumumuzu, kimlere peşkeş çekmeye hazırlanıyorsunuz? Kime, neyin sözünü verdiniz?" diye sordu.

Erken seçim çağrısı

CHP'nin erken seçim çağrısını yineleyen Öztrak "Biz hazırız, artık vakit tamam. Milletimiz de, 'Yakamızdan düş, sandıktan kaçma Erdoğan' diyor. Öyle gözüküyor ki artık Cumhur İttifakı da sonunun yaklaştığını görüyor. O nedenle de şimdi Seçim Yasası’nı değiştirmeye hazırlanıyor. Siyasette bilinen bir kuraldır. Bir yönetim seçim yasalarını değiştirmeye çalışırsa, gidişi de yakındır" dedi.