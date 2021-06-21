Sezgin Baran Korkmaz'la yemek fotoğrafı ortaya çıkan Yargıtay üyesinden açıklama

Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli, Sezgin Baran Korkmaz ve Avukatı Mehmet Demir ile yemek yediği anların fotoğrafının ortaya çıkmasından sonra eleştirilere hedef olmuştu.

Nemli bir açıklama yaparak "Yorumlar gerçeği yansıtmıyor. O dönemde söz konusu şahıs hakkındaki herhangi bir soruşturmadan haberim yoktu" ifadesini kullandı.

Nemli'nin açıklaması şöyle:

'Mehmet Demir benim avukatım'

Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, şahsımın da yer aldığı fotoğraf üzerine yapılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Fotoğraf karesinde yer alan Avukat Mehmet Demir, 11 yıl önce verdiğim vekâlet ile şahsımın avukatı olup, Sezgin Baran Korkmaz ile bu vesileyle aynı ortamda bulunduk. Bunun dışında adı geçen SBK ile herhangi bir hukukum yoktur.

'Yasal yollara başvuracağım'

Söz konusu fotoğraf 24 Eylül 2020 tarihinde çekilmiş olup bu tarihte adı geçen şahıs hakkındaki herhangi bir soruşturmadan haberimin olmadığı gibi, basından öğrendiğim kadarıyla yine adı geçen şahıs hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığına el koyma kararlarının 9 Ekim 2020 tarihinde alındığı ve daha sonra bu kararların kaldırıldığı belirtildiğinden ilgi kurulması da anlamsızdır. Ayrıca şahsıma yönelik suç oluşturacak haber ve yorumlar hakkında yasal yollara başvuracağım."

Ne olmuştu

Bu görüşmeden 3 ay sonra Sezgin Baran Korkmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı ile mal varlığına tedbir konulması ve yurtdışına çıkış yasakları kaldırıldı. Yasakların kaldırılması ile birlikte yüklü miktarda parayla birlikte yurtdışına çıkış yapan SBK şu anda ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunuyor.

SBK'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, Utah Başsavcılığı SBK'nın kara para aklayarak edindiği mal varlıklarına el konulmasını Türkiye'den talep etti.