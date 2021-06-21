Sezgin Baran Korkmaz'ın Yargıtay üyesiyle fotoğrafı ortaya çıktı

Sezgin Baran Korkmaz hakkında "Kara para aklama" soruşturmasının başladığı günlerde Ankara'da çekilen bir fotoğraf kamuoyuna yansıdı.

Aykırı'da yer alan habere göre; Ankara'nın tanınan restoranlarından biri olan Tavacı Recep Usta'da çekilen fotoğrafta Sezgin Baran Korkmaz ve Avukatı Mehmet Demir masada hararetli bir konuşma yapıyor.

Korkmaz'ın karşısında oturan kişi ise Yargıtay 7. Daire üyesi Tekman Savaş Nemli.

Yargıtay üyesi olduğunu bilmeden paylaştı

Fotoğrafı çeken ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cengiz Aksan. Aksan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullanıyor:

"Fotoğraf 24 Eylül 2020 tarihine ait. Yer Dikmen Vadisi Tavacı Recep Usta. Sezgin Baran Korkmaz karşısında oturan kişiyle hararetli bir diyalog içinde. O gün fotoğrafı paylaştığım Gazeteci arkadaşım @MustafaArst SBK'nın kara para akladığını söylemişti ama bana mantıklı gelmemişti"

Ne olmuştu

Görüşmeden 3 ay sonra Sezgin Baran Korkmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı ile mal varlığına tedbir konulması ve yurtdışına çıkış yasakları kaldırıldı. Yasakların kaldırılması ile birlikte yüklü miktarda parayla birlikte yurtdışına çıkış yapan SBK şu anda ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunuyor.

SBK'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, Utah Başsavcılığı SBK'nın kara para aklayarak edindiği mal varlıklarına el konulmasını Türkiye'den talep etti.