Fotoğrafta yok yok: Ağar, Mansimov, SBK ve Levon

Avusturya'da kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın eski ortaklarından Bereket Öner'in 2 Kasım 2016'da Antalya'daki düğününde çekilen fotoğrafta son günlerin tartışmalı isimlerinin tamamı var.

Sözcü'de yer alan fotoğraf karesinde bulunan isimler şöyle:

Mübariz Mansimov: AKP'ye yakın isimlerden biriydi. Erdoğan'a gemi hediye ettiği haberlerine dahi konu olmuştu. Peker, Mehmet Ağar'ın, Mansimov'un Bodrum Yalıkavak'taki marinasına “çöktüğü” söylemişti. Mansimov adı o günden bu yana tartışma konusu.

Levon Termerdzhyan: ABD'de Kingston Kardeşler ile birlikte kara para aklama davasında 130 yıl hapse çarptırıldı. Korkmaz'ın Ermenistan asıllı ortağına, para akışının sürdüğü günlerde Türk vatandaşlığı hakkı verildi.

Sezgin Baran Korkmaz: SBK Holding ve diğer şirketlerin mal varlığına Ekim 2020'de el konuldu. Veyis Ateş'in Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddialarıyla gündeme geldi. ABD tarafından kara para aklama ile suçlanan Korkmaz Avusturya'da tutuklu.

Mehmet Ağar: Sedat Peker'in videolarında adı sıkça geçen eski bakan ve emniyet müdür. Susurluk sürecinin kilit isimlerinden biri. Adı aynı zamanda çok sayıda faili meçhulle de anılıyor. Yine Peker'in iddiasına göre "derin devletin başı". Öte yanda Ağar söz konusu düğünde Sezgin Baran Korkmaz'ın nikah şahitliğini yapan isim.

Bereket Öner: Korkmaz'la birlikte iş yapanlardan. 2020 sonunda Korkmaz ve şirketlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra paranın nasıl aklandığını anlattı.