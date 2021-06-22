Sezgin Baran Korkmaz'ın eski ortağı vurulduktan sonra ifadesini değiştirmiş

Sezgin Baran Korkmaz ve şirketlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra savcılıkta kara para trafiğini ve paranın nasıl aklandığını anlatan eski ortak Bereket Öner, 29 Nisan’da silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonrası önce Korkmaz'ı işaret eden Öner'in çıktığı mahkemede ise "SBK ile abi-kardeş gibiyiz. Soruşturma aşamasındaki aklanma ile ilgili ifadelerimi kabul etmiyorum, aralarında ticari ilişki bulunmaktadır" dediği ve ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Hayati Arıgan, Öner’in vurulmadan önce ve vurulduktan sonraki ifadelerinin detayına ulaştı.

Vurulmadan önceki ifadesinden ayrıntılar

2009'da maddi sıkıntıyı düşünce bir arkadaşım avukat olarak tanıttığı Sezgin Baran Korkmaz ‘la beni tanıştırdı. Yardımcı olacağını söyleyen SBK, avukat olmadığını belirterek Ankara Sincan’daki fabrikama geldi. Çözüm olarak 300 bin TL bedelli bir senet imzalamamı isteyen SBK, icra takibi başlatarak fabrikadaki üretim makinalarını alıp, Bursa Kestel’deki Komak Isı Yalıtım bünyesinde çalıştıracağını söyledi. Makinelerin bu şirkete üretim yaparak borçlarımı kapatacağımı söyledi.

‘la beni tanıştırdı. Yardımcı olacağını söyleyen SBK, avukat olmadığını belirterek Ankara Sincan’daki fabrikama geldi. Çözüm olarak 300 bin TL bedelli bir senet imzalamamı isteyen SBK, icra takibi başlatarak fabrikadaki üretim makinalarını alıp, Bursa Kestel’deki Komak Isı Yalıtım bünyesinde çalıştıracağını söyledi. Makinelerin bu şirkete üretim yaparak borçlarımı kapatacağımı söyledi. Babam karşı çıksa da ben ikna oldum. Birkaç ay üretim yaptıktan sonra SBK beni arayarak fabrikada yangın çıktığını söyledi. Umutsuz olmamamı çoğunu da kuracağı fabrikayla tekrar üretim yapacağını söyledi. Bir süre sonra Çorlu’daki fabrikada da yangın çıkınca ben SBK’nın art niyetli olacağını düşünüm.

Yine de kendisiyle görüşmeye devam ettim. SBK ile Les Ottomans Otel’e görüşmeye sık sık gittim. Otelin konsiyerj müdürü ve Karslı Ayhan adındaki biri Levon Termendzhyan olarak bildiğim ve çok zengin olduğunu duyduğum kişiyi SBK ile tanıştırdı. SBK ile Termendzhyan tanışmış oldular. Tanışmalarının ardından Levon, ABD’ye döndü. Kısa süre sonra SBK ve Gökçen Korkmaz da ABD’ye gitti.

ABD’den beni arayarak çok büyük para kaynağı bulduğunu ve bundan sonra çok zengin olacağını söyledi. ABD’den döndükten sonra Levon, SBK’dan hesap numaraları isteyerek para göndereceğini söyledi. Böylece aralarındaki para trafiği başlamış oldu. İlk etapta Komak Isı Yalıtım Şirketi’nin hesabına 500 bin dolar gönderdi. Gönderilen paranın bir kısmı Levon’un şahsi harcamaları için ayrıldı. Kalanı ise piyasaya dağıtım yapıldı. Sonrasında Levon İstanbul’a geldiğinde SBK bu parayı ikmal ederek kendisine teslim etti.

Levon, İstanbul'a sık sık gelerek hem tatil yapmakta hem de para getirmekteydi. Levon’un getirdiği paralar 3-4 milyon dolara ulaştı. SBK Levon’un getirdiği paralarla batık şirketleri alarak paraları aklamaya başladı.

Bir süre sonra Levon, ABD’de Utah eyaletinde Mormon tarikatına üye Kingston Ailesi’ nin çok parası olduğunu, bu aile ile ilişkiler kurarak parayı Türkiye'ye getirebileceklerini söyledi. SBK teklifi kabul edince Kingston Ailesi devreye girmiş oldu. 2014'te Jacop Ortell Kingston, Türkiye’ye gelerek SBK ile görüşmeye başladı. SBK, varlık yönetim şirketi kurmaları halinde yasal mevzuata takılmaksızın ailenin parasını Türkiye'ye rahatlıkla getirebileceklerini söyleyerek, Jacop adına Mega Varlık Denetim A.Ş.’yi kurdu.

nin çok parası olduğunu, bu aile ile ilişkiler kurarak parayı Türkiye'ye getirebileceklerini söyledi. SBK teklifi kabul edince Kingston Ailesi devreye girmiş oldu. 2014'te Türkiye’ye gelerek SBK ile görüşmeye başladı. SBK, varlık yönetim şirketi kurmaları halinde yasal mevzuata takılmaksızın ailenin parasını Türkiye'ye rahatlıkla getirebileceklerini söyleyerek, Jacop adına Mega Varlık Denetim A.Ş.’yi kurdu. Şirketin perde arkasında Levon ve Kingston Ailesi’nin çok fazla mevduatı bazen farklı ülkeler gezdirilmek suretiyle bazen de doğrudan SBK’ya ait şirketlerin hesaplarına aktarılıp Mega Varlık bünyesine katılmaktaydı. Bu şirketler haricinde holding bünyesinde faaliyet gösteren Komak Isı Yalıtım, Biofarma, Blayn, Münir Şahin İlaç, Betasan gibi şirketlerin hesaplarına aktarılarak aklama işlemine tabi tutulurdu. Bu para alışverişi esnasında benim ne SBK ne de yabancı kişilerle hiç bir organik bağım yoktu. Ben sadece Levon’un yanında dostluk ilişkileriyle bulundum. Aklama faaliyetlerinde benim hiçbir dahilim olmamıştır.

Kingston Ailesi ve Levon Termendzhyan ABD’de biyodizel yakıt üretimi ile alakalı ve yenilenebilir enerji kapsamında kurdukları şirket ile Utah’tan destek kredisi alarak bu krediyi Türkiye'ye göndermekteydiler. Tahminen 300 milyon dolar bir paraydı. Gelen paralar şirket hesaplarına aktarılır, alınacak olan şirketler Mega Varlık Yönetim A.Ş. kanalı ile icradan satın alınarak SBK’nın bağlantılı olduğu şirketlere satılırdı. Sonra da bu şirketler daha yüksek fiyatlara başka şirketlere satılarak ABD’den gelen paralar aklamaya tabi tutulmuş olmaktaydı.

Bu işlerin temelinde SBK ile Kingston Ailesi ve Levon Termendzhyan kurduğu organizasyon bulunmaktadır. 2016’dan sonra SBK piyasaya beni kötüleyen şekilde beyanlarının ardından aram bozuldu. Onun yüzünden ticari hayatım bitme noktasına geldi.

Serbest bırakıldıktan sonra vuruldu, ifade değişti

Bereket Öner savcılıktan adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakıldı. Bereket 29 Nisan'da İstanbul Ataşehir'de silahlı saldırıya uğradı. Öner, hastane polisine ve sonrasında savcılığa verdiği ifadede azmettirici olarak Sezgin Baran Korkmaz'ın adını verdi.

Bereket Öner vurulduktan sonra 17 Mayıs'ta İstanbul 10 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savcılık ifadesini yalanlayan Öner SBK ile ağabey kardeş ilişkisinin bulunduğunu söyledi, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

Ben Doğa Doğan’ın mevcut olan hesaplarını kullandım, bu hesapların bir kısmını kendi ticari ilişkilerimden dolayı kullandım, bir kısmını da tanıdığım Levon’un kişisel harcamaları için bu hesapları kullandım. Sezgin Baran Korkmaz’ı 2009 yılında Ankara ilinde babama ait fabrikada ham madde alımı için tanıştık, daha sonra ben tanıştıktan 6 ay sonra ticari olarak sıkıntıya girdim. Ben ticari olarak sıkıntıya girdikten sonra kendisi ticari olarak yardımda bulundu, daha sonra kendisi ile ağabey kardeş ilişkisi içinde olduk.

Ben 2013 yılında Sezgin Baran Korkmaz vasıtasıyla Lev Aslan Derman’ı (Levon Termendzhyan) tanıdım, her ne kadar iddianamede benim hakkımda para aklama şeklinde bir iddiada bulunulmuş ise de bu iddia doğru değildir. Tamamen ticari iş kapsamında hesabıma para gönderilmiştir, ben 2013 yılında Amerika ülkesine Lev Aslan’ı ziyarete gittim bu ziyaretlerimden birinde Jacob ile Lev Aslan sayesinde tanıştım.

Sanık Jacob ile Lev Aslan arasında bir ticari ilişki vardır, sanık Jacob’un yenilenilir bio yakıt üzerine üretim tesisleri vardı, ayrıca iddianamede savcılıktaki ifademde ben Sezgin Baran Korkmaz hakkında aklama şeklinde beyanım geçmiş ise de ben bu beyanı kabul etmiyorum, ticari faaliyet kapsamında hesaplardaki paralar kullanılmıştır, savunmam bundan ibarettir.

Hakimin soruşturma aşamasındaki savcılıktaki ifadesi ve şimdiki ifadesindeki çelişkiyi sorması üzerine Bereket Öner, “Soruşturma aşamasındaki aklanma ile ilgili ifadelerimi kabul etmiyorum, aralarında ticari ilişki bulunmaktadır. Ben sabaha kadar mali şubede kaldığım, uykusuz olduğumdan ve basında çıkan haberlerden etkilenerek savcılık aşamasında psikolojik olarak etkilenerek savcılık aşamasında eksik ve yanlış ifadeler verdim” dedi.