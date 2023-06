Onur Yaser Can davasında yarın karar bekleniyor

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2010’da gözaltına alınıp kötü muamele ve çıplak aramaya maruz bırakıldıktan sonra yaşamına son veren Onur Yaser Can’ın gözaltı evrakında sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4’ü polis 5 sanığın yargılandığı davada sona gelindi. Kardeşi Ezgi Sevgi Can, “Desteğiniz her zamankinden daha da önemli” diyerek çağrı yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) yarın saat 10.00’da görülecek dava öncesi, Can ailesinden geriye kalan tek kişi olan Ezgi Sevgi Can çağrı yaptı. Onur Yaser Can adına açılan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ezgi Sevgi Can, şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar, 13 yıldır sürdürdüğümüz adalet mücadelesinde sizlerin de desteğiyle önemli bir aşamaya geldik. Güzel abim Onur Yaser’i intihara sürükleyen, annemi babamı hayattan koparan ve ceza almadan polislik yapmaya devam eden işkencecilerin yargılanmasında karar duruşması görülecek. Cezasızlığa, işkenceye, örgütlü kötülüğe karşı desteğiniz bu aşamada her zamankinden daha da önemli. Gelebilenleri, duruşmayı izlemeye ve takibe çağırıyorum.”

Ne olmuştu?

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can, 2 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Beyoğlu’da narkotik polisi tarafından gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Can, iki gün sonra, ‘Tutanaklarda eksiklik olduğu’ gerekçesiyle tekrar 23 Haziran 2010’da karakola çağrıldı. Onur Yaser Can aynı gün intihar etti. İntiharının ardından annesi Hatice Can, oğlunun pantolonunun arka cebinde, üzerinde çıplak aramaya maruz bırakıldığına ilişkin ifadelerin yazılı olduğu bir not buldu.

Anne Hatice Can 2014 yılında intihar etti. Baba Mevlüt Can ise sağlık sorunlarından dolayı 2019 yılında hayatını kaybetti.

Onur Yaser Can’ın intiharıyla ilgili yargılamada iki polis, “evrakta sahtecilik” suçlaması ile iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay kararı bozdu ve yargılama yeniden başladı. Polisler, ayrı ayrı 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dört polis ve bir bilirkişi hakkında daha suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İstanbul Valiliği, soruşturma izni vermedi. Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can’ın itirazı üzerine istinaf mahkemesi, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı Temmuz 2021’de kaldırdı.

Dört polis ve bir bilirkişi hakkındaki yargılamanın ilk duruşması 30 Eylül 2022’de yapılmıştı.