Müsilaj Yunan adalarına ulaştı

Marmara Denizi'nde yoğun olarak görülen müsilaj Yunanistan'ın kuzey Ege'deki iki adasının sahillerini de etkisi altına aldı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre son haftalarda Ege Denizi'nin kuzeydoğusundaki Limnos (Limni) ve Agios Efstratios (Bozbaba) adalarında deniz salyası olarak da adlandırılan müsilaj görülmeye başlandı.

Haberde kirlilik ve yüksek sıcaklık sonucu oluşan deniz müsilajının Yunanistan Çevre Bakanlığı adına Balıkçılık Araştırma Enstitüsü tarafından takip edildiği bildirildi.

Limnos'taki balıkçılar derneği başkan yardımcısı Stavros Stathakis müsilajın sıklıkla görüldüğünü ancak kısa sürede dağıldığını belirttiği açıklamasında "Ama 10 yıldır ilk kez bu kadar çok oluştuğunu gördük" dedi.

Stathakis müsilajın balıkçılığa zarar verdiğini ve turistlerin gelmesini engellediğini söyledi.