Murat Karayılan'dan 'Erdoğan bize haber gönderdi' iddiası

PKK üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, “Devlet birkaç ay önce Erdoğan’ın bilgisi dahilinde bize bir heyet gönderdi. ‘Türkiye içerisinde yani Kuzey Kürdistan’da, ateşkes ilan edin, diğer parçalarda ne yaparlarsa yapın’ dediler. Bu bir oyundur” diye konuştu.

Türkiye hükümetinin kendilerine mesaj gönderdiğini anlatan Karayılan, şu ifadeleri kullandı:

“Şu an kamuoyu önünde tüm halkımıza bunu belirtmek istiyorum. Bundan birkaç ay önce bazı dostlardan oluşan bir heyet vesilesi ile Türk devleti, Tayyip Erdoğan’ın kendisi bize haber gönderdi. Ne söyledi, ‘Siz Kuzey Kürdistan’da ateşkes ilan edin, fakat diğer Kürdistan parçalarında ne yaparsanız yapın biz karışmayacağız.' Bu ne anlama geliyor peki; yani siz bizimle ateşkes ilan edin, zaten KDP ile çelişkileriniz var gidin onlarla savaşın. Bu düşmanın bir oyunudur. Düşmanın bu oyunları karşısında uyanık olmamız lazım. Türk devleti her zaman Kürtleri böyle kandırıp birbirine saldırtmış."

Rudaw'da yer alan habere göre Avrupa’da yayın yapan Stêrk TV’ye konuşan Karayılan son dönemde Irak'ın kuzeyinde PKK ve Peşmerge güçleri arasındaki gerginliğin de Türkiye'nin provokasyonları nedeniyle çıktığını öne sürdü. Karayılan, “Sayın Mesut Barzani ile görüştüğümde ona söylemeyi düşünüyordum. Ya da başka bir KDP yöneticisi ile paylaşmayı düşünüyordum” diye konuştu.