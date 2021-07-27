Muharrem İnce basın toplantısında gazetecilere sırtını döndü

Trabzon’da basın toplantısı gerçekleştiren Muharrem İnce, “Yandaş basın, candaş basın, fondaş basının bize yönelik ambargosunu kırmak için bundan böyle basın toplantılarına sırtımı dönerek çıkmayı düşünüyorum” diyerek gazetecilere sırtını döndü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İnce, "Muharrem İnce olarak bir ambargom var rekor olarak. Hükümet medyasından da yer bulamıyorum. Ben bundan sonra basın toplantılarını sırtımı dönerek yapacağım. İktidar basın ilan kurumunu kullanıyor. Yanlı, yandaş basın olarak ayrıldı. Bizim iktidarımızsa bu şekilde olmayacak" diye konuştu.

'Doğal afetleri tartışmazsak, kafamıza çay fırlatırlar'

Basın toplantısında, ülkedeki doğal afetlere ilişkin konuşan İnce şunları söyledi,

"Trabzon, Rize, Çayeli, Ardeşen ve özellikle Arhavi’de büyük bir felaket yaşandı. Yerinde görmek ve geçmiş olsun demek istedik. Bu doğal afetleri tartışmalı, konuşmalıyız. Japonya'da deprem oluyor kimse ölmüyor biz de ise tersi olur. Bunları konuşmalıyız. Eğer bunu konuşmazsak kafamıza çay fırlatırlar. Çay memleketinde insanlara çay fırlatıldı. Suyu olmayan yerde insanlara çay atılmasını ibretle hayretle izledik. İnsanların evlerine sokaklarına gidip onları dinlemek varken onlara çay fırlatmak. İnsanların dertlerini dinlemek için buraya geldik."

Sığınmacı açıklaması

Ülkedeki sığınmacı gündemiyle ilgili de konuşan İnce, şöyle dedi:

"Göçmenler konusu Türkiye'nin ciddi bir konusu. Sokaktaki 10 kişiden biri sığınmacı. Ülke kevgire dönmüş. Bir ülkenin sınırı namusudur. Türkiye bir çöplük değildir, tampon bölgede değildir. Erdoğan yıllardır 4 parmağını gösteriyordu, şimdi göstermiyor. Neden Sisi ile anlaştı? Öyleyse Esat ile de anlaşmalıdır."